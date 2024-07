La harga et le trafic de drogue continuent à faire l’objet de traque implacable par les services en charge de la lutte contre la criminalité, la Gendarmerie nationale et les ser-vices de police. En effet, les services régionaux en charge de la lutte contre le crime organisé de la partie ouest du pays viennent de démanteler un réseau spécialisé dans l’organisation de voyages de la mort et arrêté 14 individus, dont des récidivistes. La même offensive a été sanctionnée par la saisie d’une somme d’argent égale à 2,3 milliards de centimes, de deux embarcations dotées de moteurs puissants, de jerricans de carburant d’une capacité de 300 litres, ainsi que des équipements destinés à la navigation maritime. «Cette opération de qualité est, selon la cellule de communication et des relations extérieures de la sûreté de wilaya d’Oran, l’aboutissement d’investigations et de recherches ayant duré quatre mois, qui ont été supervisées par le parquet près le tribunal de Fellaoucen», ajoutant que «cette enquête a été ouverte en exploitant des renseignements faisant état de la collecte, par de tierces personnes, de sommes d’argent, dans le but d’organiser des traversées clandestines via la mer». Ayant mené l’offensive, les enquêteurs ont, de prime abord, procédé à l’arrestation des mis en cause tout en paralysant leurs activités délictuelles portant l’estampille de l’escroquerie contre des jeunes, en leur faisant miroiter le mirage de la «belle vie» sous d’autres cieux. Dans un autre front de bataille portant sur la lutte contre la criminalité, les services combinés de la police et de la gendarmerie ont, dans une opération coup de poing qu’ils ont enclenchée conjointement à Ain El Türck, arrêté 26 individus dont 10 mis en cause pour trafic de drogue. «Lors de cette offensive, sept individus, qui ont été arrêtés, font l’objet de recherches lancées à leur encontre par la justice», a-t-on fait savoir, soulignant que «les mis en cause ont été jugés et condamnés pour des faits liés à la drogue». Les mêmes services ont, lors de cette descente, saisi de petites quantités de kif traité, des psychotropes et de la drogue dure, la cocaïne, en plus de la saisie d’une somme d’argent égale à 70000 dinars constitués des revenus du trafic de drogue. Auparavant, les services de police d’Oran ont, en opérant au centre-ville d’Oran, arrêté six individus commercialisant ces produits prohibés en milieu urbain. Cette opération a été sanctionnée par la saisie de 3619 psychotropes, sept plaques de kif traité pesant 700 grammes et une somme d’argent de 63 millions de centimes représentant les fruits du trafic de drogue. Les personnes incriminées font désormais l’objet de poursuites judiciaires portant le délit de trafic de drogue.