Le mois de juin n’a pas été de tout répit pour les services de sécurité à Annaba, dont le bilan a fait état de plusieurs opérations policières, menées dans le cadre de la lutte contre la criminalité en milieu urbain. Au terme des chiffres révélés par un bilan rendu public, il est fait état de 1759 opérations policières, aboutissant à l’arrestation de 1977 personnes recherchées par la justice, et faisant l’objet de mandats d’arrêt. Les détails rapportés par la même source font état de 91 personnes impliquées dans des délits de ports d’armes blanches prohibées, et 333 individus impliqués dans la détention de substance narcotique, kif et comprimés psychotropes en l’occurrence. Alors que 523 autres personnes ont été arrêtées pour leur implication dans diverses autres affaires, a ajouté le communiqué émanant de la cellule de communication, relevant de la sûreté de wilaya. Par ailleurs, il est à noter que cette dernière, à savoir la sûreté de wilaya d’Annaba a mis en place un plan spécial saison estivale, portant sur la sécurisation des personnes et des biens. Au-delà et afin d’assurer un climat sécuritaire serein aux vacanciers, dont le flux ne cesse d’augmenter à Annaba, un dispositif sécuritaire a été mis en place, avec la mobilisation de moyens humains et matériels importants.