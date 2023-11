Outre la récupération d'une assiette foncière conséquente, permettant à l'avenir l'implantation d'équipements publics, l'éradication de ce bidonville porte en elle d'autres aspects autrement sécuritaires, au vu de ce qui se tramait jusque-là dans ce lieu où survivent des centaines de familles dans une situation s'insalubrité et d'insécurité totales.

Les 205 familles du bidonville Soumari sont désormais relogés au niveau du pôle urbain d'Ighzer Ouzarif.

L'opération de relogement s'est déroulée dans de bonnes conditions, empreinte de joie et de soulagement largement exprimés par les résidents dont certains, aujourd'hui adultes, y sont nés et grandi. Les demeures de fortune ont été immédiatement rasées sous le regard vaillant des autorités. Il ne faut absolument pas que les scénarios précédents se répètent. Chaque taudis vidé de ses occupants est démoli sur le champ, afin d'éviter que d'autres puissent s'y installer comme cela fut dans la passé. Située au coeur de la ville de Béjaïa, cette importante parcelle de terrain, dont certains souhaitent déjà la voir devenir un espace public, sera jalousement réservée à l'implantation d'équipements publics, dans l'attente d'une assiette de terrain pour les recevoir. Bejaia souffre tellement de la rareté du foncier que cette parcelle récupérée s'avère, être un bijou qu'il faut garder jalousement. Après le recensement des familles occupant les lieux, l'organisation d'une opération de tirage au sort, qui a eu lieu depuis presque deux années, les familles sont enfin libérées du cauchemar de Soumari. Auparavant et face à la longue attente de relogement, certaines d'entre elles avaient manifesté leur mécontentement face à la lenteur observée par les pouvoirs publics, en dressant des tentes au niveau du pôle urbain d'Ighzer Ouzarif, là où elles résident «officiellement» depuis jeudi. Elles avaient protesté contre la mollesse observée par l'administration pour la remise des clés des appartements qui leur ont été affectés depuis plus d'une année. Au coeur de la haute ville de Béjaïa, à la cité Soumari, des dizaines de familles résidaient dans un bidonville où les conditions de vie étaient des plus difficiles. Sur un vaste terrain accidenté, au milieu des arbres, plusieurs cabanes de fortune sont sorties de terre, occupées par autant de familles. Construites avec des matériaux rudimentaires, ces baraques abritaient des ménages entiers qui évoluaient dans des conditions «insoutenables». «Je vis dans une habitation composée de deux petites chambres, que j'occupais avec ma femme et mes trois enfants», raconte un des habitants, juste avant de rejoindre sa nouvelle demeure, certains assez loin de la ville de Béjaïa, mais offrant des conditions nettement meilleures.À noter que plusieurs centaines d'autres familles sinistrées ont été déjà relogées. Celles de la cité Soumari voient enfin le bout du tunnel. Depuis janvier 2022, toutes les cités touchées par le séisme et autres bidonvilles ont été recensés. Leurs occupants ont été relogés. C'est le cas des sites de recasement de Sakef, l'école Amimoune, Edimco et la gare. C'est également le cas des cités gravement endommagées par les différents séismes qui ont frappé ces dernières années la ville de Béjaïa.Des centaines de familles ont regagné leurs nouveaux appartements ces derniers mois, à la suite d'une série d'opérations de relogement initiées par les autorités locales.