Les préparatifs pour le mois de Ramadhan s'accélèrent. Pas moins de trois conseils de wilaya ont été tenus à ce sujet jusque-là. Le dernier en date a eu lieu avant-hier. Il en ressort que plus de

22 demandes d'ouverture de restaurants de solidarité, appelés communément les restaurants de la Rahma ont été déposées auprès des services concernés. À un mois du mois sacré, les services de la wilaya et des A.P.C. mettent les bouchées doubles pour être au rendez-vous. Il s'agit de mettre tous les moyens pour assurer des conditions de vie convenables aux jeûneurs. «Le nombre de demandes d'ouverture de restaurants de la Rahma à différents niveaux municipaux est de 22», indique un communiqué diffusé, hier, par la cellule de communication de la wilaya de Béjaïa rapportant la tenue de la réunion du Conseil exécutif de la wilaya, présidée par le directeur du commerce et de la promotion des exportations. Au cours de ce conseil, «le chef de l'exécutif a souligné la nécessité de poursuivre l'approvisionnement du marché en denrées alimentaires de grande consommation et de bien préparer le mois de Ramadhan, en termes d'abondance de produits alimentaires largement consommés et distribués régulièrement», précise-t-on dans la même communiqué. Pour sa part, le directeur du commerce et de la promotion des exportations a déclaré que « sa direction établira un programme spécial de contrôle et de sensibilisation» et qu'«environ 40 équipes réparties sur tout le territoire de la wilaya sont mobilisées pour intensifier les opérations de contrôle, notamment des produits alimentaires d'origine animale, au niveau des marchés hebdomadaires, des abattoirs et des boucheries et autres points de vente des volailles». Ces mêmes opérations seront également programmées en coordination avec les services de sécurité au niveau des barrages de sécurité concernant le respect les conditions d'acheminement des vivres. Il en sera de même concernant les restaurants collectifs. Ceci en collaboration avec l'action sociale et les services de santé pour s'assurer du respect des conditions de préparation et de conservation des repas, ainsi que de la qualité des produits alimentaires utilisés. Pour sa part, le directeur de l'administration locale a déclaré que «dans le cadre de la préparation de l'opération de solidarité pour le mois de Ramadhan 2024, toutes les familles nécessiteuses ont été inscrites et le processus de mise à jour se poursuit à ce jour. Les détenteurs de carte grise, de registres du commerce, seront exclus automatiquement, conformément au nouvelles directives du gouvernement. «Tracer un programme spécial d'approvisionnement en eau potable des différents quartiers de la ville»,«prolonger les permanences dans les hôpitaux et les pharmacies» et «la coordination entre les présidents d'APC, les chef de daïras et les directions concernées au sujet des cérémonies de circoncision et des restaurants de la Rahma» ont été à l'ordre du jour. S'agissant des volets du commerce, de la culture et des loisirs, ainsi que de la solidarité, le wali a ordonné une préparation minutieuse. Si pour la culture et les loisirs, il sera question de différents concours de chants et de pièces de théâtre, de l'approvisionnement du marché en denrées alimentaires nécessaires, le directeur du commerce a ainsi fait part de l'ouverture des marchés de proximité dans chaque commune. Les exposés ont porté sur le nombre d'inscrits sur les listes de l'allocation de solidarité, les marchés de proximité dédiés au mois sacré, les restaurants de la Rahma, le contrôle sanitaire des différentes structures et le programme des activités religieuses et de divertissement. C'est justement sur cet aspect que les pouvoirs publics mettent le paquet pour permettre aux jeûneurs de vivre cette période de piété dans les meilleures conditions possibles.