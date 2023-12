Accrue et ouverte sur tous les fronts est la lutte lancée contre les produits alimentaires périssables et qui constitue un danger sur la santé publique. La dernière en date a été menée par les policiers de la brigade de l'urbanisme et de la protection de l'environnement près la sureté de daïra d'Es Senia. Elle a été sanctionnée par la saisie d'une quantité de 233 kg de boyau bovin totalement avariés, impropres à la consommation. Cette saisie a été décidée aussitôt l'immobilisation d'un véhicule transportant ladite chair dans des conditions ne répondant pas aux normes de transport et de moyens de conservation. La viande en question, qui s'est avérée impropre à la consommation, a été aussitôt saisie avant qu'elle ne soit mise à la disposition du parc zoologique d'Oran. Ce boyau est très souvent destiné aux gargotes spécialisées dans la préparation du très demandé plat traditionnel, «El Osbane». Toute la question réside à ce niveau. Manger un sandwich proposé dans les gargotes du marché du coin est synonyme d'un risque d' intoxication à prendre. Ingurgiter un jus peut aisément être à l'origine de la prolongation de la durée de l'hospitalisation. Sinon, comment interpréter le fait que d'importantes saisies soient opérées de manière récurrente? La dernière en date a été menée par les éléments de la section de recherches de la Gendarmerie nationale d'Oran qui ont saisi pas moins de 10 quintaux de viande blanche impropre à la consommation et avariée et l'arrestation d'un individu. Ce dernier a, dans son coup dépassant tous les seuils, dressé un abattoir clandestin à l'intérieur d'une ferme agricole située dans la commune de Misserghine, localité située dans la partie ouest d'Oran, sur le chemin menant vers l'extrême ouest de la wilaya et l'extrême ouest du pays. Cette opération est le fruit de l'exploitation des renseignements faisant état d'un procédé inédit usité par le mis en cause, agissant à partir de la ferme à l'intérieur de laquelle il a dressé son abattoir clandestin. Le mis en cause ne trouve rien de mieux à faire que d'amasser les viandes blanches invendues pour les rafraîchir en les humectant à l'aide du produit d'embaumement leur permettant de retrouver rapidement leur teneur avant de les injecter de nouveau dans le marché d'Oran en tant que viande fraiche. Cette opération a été supervisée par le parquet du tribunal d'Es Sénia qui a accordé son quitus aux enquêteurs pour opérer leur offensive. Dans l'offensive qu'ils ont enclenchée, les gendarmes ont été accompagnés par les contrôleurs-inspecteurs de la direction régionale du commerce, des éléments en charge de la lutte contre la fraude relevant de la même instance et des services vétérinaires relevant de la division de la daïra de Boutlelis.