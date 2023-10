Bien que les écoliers bénéficiaires d'Adrar, ne soient pas présents à cette cérémonie caritative de dons à leur égard d'un «cartable pour l'avenir», l'émotion était forte hier matin au sein de l' «Espace el Marsem», Belouizdad à Alger, qui a élu domicile au Centre culturel Lakhdar Rebbah qui se dresse sur les lieux même, se souvient-on, du départ du soulèvement populaire national du «11 Décembre 1960» d'où jaillit, une fois de plus en ce jour, le serment de nos chouhada qui ont lutté et se sacrifièrent pour que vive une «Algérie libre et indépendante».

C'est la seconde opération caritative entreprise par l'opérateur économique citoyen «LG Electronics Algérie» qui a agi en partenariat avec l'Association «Sidra - Organisation de jeunesse et citoyenneté active» à laquelle préside Nassim Filali.

Cet évènement caritatif spécial d'hier, «Un cartable pour l'avenir», vise à offrir des fournitures scolaires essentielles aux enfants de familles nécessiteuses de la wilaya d'Adrar. Les cartables offerts, au nombre de 250, étaient «bourrés» d'articles scolaires pour les élèves des écoles primaires d'Adrar. L'on dénombrait ainsi, des tabliers, des cahiers, des stylos, des gommes, des ciseaux, des colles liquides et adhésives, des crayons, des bâtonnets de couleur...enfin tout ce dont a besoin un nouvel apprenant de l'école primaire en Algérie.

Il y a lieu de noter que c'est la seconde fois que «LG Electronics Algérie» organise une action similaire, la première, rappelle-t-on, concernait la mise en place de dispositifs d'aide à la suite des feux de forêt qui avaient ravagé nombre de régions du pays. Il s'agissait d'actions menées dans les wilayas d'Alger, Tizi Ouzou, Adrar et Béjaïa.

Ces actions, urgentes dans leur caractère, eurent lieu en septembre et octobre 2021. Elles concernaient des aides surtout en denrées alimentaires, et autres produits nécessaires aux familles sinistrées comme des couvertures, des draps, de la vaisselle essentielle...et divers autres articles de première nécessité dans un foyer.

Il faut savoir qu'au cours de ces dernières années, «LG Electronics-Algérie» a soutenu diverses et multiples causes caritatives, notamment comme celle d'hier pour Adrar, en fournissant des cartables scolaires pour les enfants défavorisés. Elle a participé aussi à des opérations de nettoyage de la casbah d'Alger et encouragé des opérations de dons de sang dans le cadre de plusieurs campagnes de sensibilisation.

À travers ces actions, «LG Electronics» confirme son rôle actif, citoyen et engagé dans la société et contribue pleinement à son bien-être par le biais d'initiatives caritatives solidaires et de partage. L'entreprise a déjà apporté, maintes fois, son soutien à des associations de bienfaisance, comme l'année dernière en fournissant en denrées alimentaires, 70 familles et cette année en renforçant leur soutien avec plus de 120 boîtes d'aides de denrées alimentaires.

«LG Electronics Algérie» avait réitéré son engagement envers l'association Sidra à travers le programme national «Algerian Food Bank», destiné aux familles démunies en leur offrant des colis de denrées alimentaires, cette initiative a pour but de répondre aux besoins urgents des familles durant le dernier Ramadhan, un mois de partage et de solidarité.