«Les services de police en charge de la lutte contre le commerce illégal et clandestin des stupéfiants viennent de démanteler un réseau transfrontalier spécialisé dans le trafic international de drogue», a indiqué, hier, la cellule de communication et des relations extérieures de la sûreté de wilaya d'Oran.

La même source a ajouté que «les membres le composant font l'objet de poursuites judiciaires portant «l'estampille» des délits d'importation, possession, transport, stockage de la drogue en vue de sa commercialisation dans le cadre d'une bande internationale spécialisée dans le trafic de drogue».

«Les mis en cause sont également poursuivis pour des délits ayant trait à la transgression de la législation et de la réglementation, notamment les textes qui se rapportent au mouvement des capitaux, atteinte à l'économie nationale et mise en danger de la vie d'autrui». Dans cette affaire, quatre individus composant ce gang, ont été arrêtés par les policiers ayant, par là même, procédé à la confiscation de

26,4 kg de kif traité et une voiture utilisée dans le contexte des différentes mouvements des individus incriminés et du transport de la drogue.

La même opération a été sanctionnée par la saisie d'une somme d'argent représentant les revenus dudit trafic. La première, qui est en monnaie nationale, avoisine le seuil de six milliards de centimes. La seconde est de l'ordre de 800 euros tandis que la troisième est de 1150 dirhams. Les mis en cause seront présentés devant le parquet dès le parachèvement des formalités policières. Des tentatives d'introduction de 78 kilogrammes de kif traité, via les frontières avec le Maroc, ont été mises en échec, et 66 narcotrafiquants ont été interceptés lors d'opérations distinctes menées par des détachements combinés de l'Armée nationale populaire durant la période du 18 au 23 avril, indique un bilan opérationnel rendu public par le ministère de la Défense nationale. Ces opérations entrent dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée, en continuité des efforts soutenus visant à contrecarrer le fléau du narcotrafic dans notre pays», a ajouté la même source. Au mois d'octobre dernier, les services de la Sûreté nationale ont procédé à la saisie de 2,4 kg de cocaïne et de plus de 130 psychotropes, et au démantèlement d'un réseau criminel chargé de l'émigration clandestine à Oran. «Dans le cadre de la lutte contre la criminalité, toutes formes confondues, les services opérationnels de la police d'Oran ont, récemment, traité trois affaires distinctes dans leur territoire de compétence, lesquelles se sont soldées par la saisie de 2,4 kg de cocaïne, de plus de 130 comprimés psychotropes et d'une quantité importante de drogue dure de marque Ecstasy, et l'arrestation de huit individus, dont quatre candidats à la traversée clandestine par mer.

Les personnes accusées ont été déférées devant les juridictions territorialement compétentes.