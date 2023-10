Les services de la Protection civile de la wilaya de Tizi-Ouzou dénombrent quelque 29 incendies à travers de nombreuses communes, essentiellement celles situées dans les plus importants massifs forestiers. Selon leur dernier communiqué, la surveillance reste de mise même si en grande partie les feux sont maîtrisés et éteints. Certains, les plus importants, sont toutefois en voie d'extinction, notamment à Yakouren, Iflissen, Illoula Oumalou, Idjeur et Aït Yahia. Même si les services de la Protection civile ne le mentionnent pas dans leur communiqué, il est évident que la cause principale de ces départs d'incendies est la forte chaleur qui persiste encore en ce mois d'octobre. Au chapitre des dégâts, la même annonce ne signale pas d'incidences notables, pour une raison très simple: la rapidité qui caractérise les interventions, cette année, fait que les feux n'ont pas le temps de dévaster des superficies importantes comme il était de coutume dans les années précédentes. Le plan d'action mis en place quelques mois avant la saison estivale a donné de très bons résultats, même si quelques dégâts ont été enregistrés durant les mois de juillet et août, qui ont connu des pics de chaleur avec plus de 50°, certains jours. 1 000 hectares de forêts ont été touchés, durant l'été qui vient de s'écouler, selon les derniers bilans. Mais, comparé aux années précédentes, notamment 2021, les dégâts apparaissent en nette baisse. En fait, le planning mis en place et chapeauté directement par le wali de Tizi-Ouzou, Djilali Doumi en étroite collaboration avec les services de la Protection civile, les collectivités locales et les services de sécurité, reposait sur la prévention et la rapidité d'intervention. L'implication des A.P..C et surtout des citoyens ainsi que l'étroite collaboration entre les différents intervenants auront ainsi donné plus d'efficacité au plan, qui a prémuni la wilaya d'une grande calamité, au vu du nombre impressionnant de feux déclarés. Il faut noter aussi l'utilisation presque systématique des moyens aériens de l'ANP, en attendant l'ouverture de la piste d'atterrissage de Canadairs dont le chantier se trouve à Oued Aïssi, à une dizaine de kilomètres au nord-est du chef-lieu de wilaya. Enfin, notons que la persistance des feux de forêt pendant le mois d'octobre est due à la canicule qui marque cette période ainsi que le retard des pluies automnales. Dans les conditions climatiques normales, les températures connaissent une baisse notable dès les premières semaines du mois de septembre. Mais, outre les conditions climatiques qui ont connu de grands bouleversements, il y a lieu de signaler d'autres facteurs aggravants tels que la prolifération des dépotoirs sauvages. Ces dernières, au nombre de 400, représentent un élément favorisant le déclenchement des incendies, notamment dans les massifs forestiers. Ce phénomène nécessite une véritable solution et en urgence. Des décharges contrôlées doivent être ouvertes, outre la dotation de la plus importante décharge de la wilaya, à Oued Fali, de l'incinérateur promis il y a plus d'une vingtaine d'années. Un matériel qui ne coûte, selon les connaisseurs, pas plus de 10 milliards de centimes.