Le bilan mensuel de la police à Tizi Ouzou, rendu public par la cellule de communication de la sûreté de wilaya fait état de 119 affaires traitées dans le cadre des affaires relatives aux crimes et délits contre les personnes, (Coups et blessures volontaires, menaces et injures, etc.). Les services de la police judiciaire ont interpellé 145 personnes impliquées d'une manière ou d'une autre dans ce genre d'affaires. 14 parmi les mis en cause ont été présentées au parquet dont neuf placées en détention préventive, deux citées à comparaître, trois placées sous contrôle judiciaire et 131 dossiers judiciaires ont été transmis au parquet. La même source a révélé que, s'agissant d'affaires relatives aux crimes et délits (atteinte aux biens, vols simples et dégradations, etc.), les mêmes services ont eu à traiter 30 cas mettant en cause 43 personnes, 22 présentées au parquet, 18 placées en détention préventive, une citée à comparaître, trois placées sous contrôle judiciaire et 20 dossiers judiciaires transmis au parquet.

Par ailleurs, dans des affaires relatives aux crimes et délits contre la chose publique (soûlerie publique et manifeste, conduite en état d'ivresse, outrage à corps constitué, etc.), 62 affaires ont été traitées, impliquant 71 personnes: huit présentées au parquet, dont cinq placées en détention préventive, trois citées à comparaître et 63 dossiers judiciaires transmis au parquet. Dans le cadre de la lutte contre la criminalité urbaine, 263 opérations coup de poing, ont été initiées durant la période considérée, ciblant 417 points (quartiers sensibles, lieux publics, cafétérias, marchés, gare routière et chantiers de construction). Au total, 5 103 personnes ont été contrôlées.

115 parmi elles ont été présentées au Parquet pour divers délits, à savoir 14 pour port d'armes prohibées, 37 pour détention de stupéfiants et psychotropes, 51 faisant l'objet de recherches et 13 pour autres délits. Ces opérations se sont soldées par la mise en détention préventive de 19 personnes. En outre, en matière de sécurité publique, le service concerné a recensé 57 accidents de la circulation au cours desquels 66 personnes ont été blessées et trois sont mortes. Pour mettre un terme au terrorisme routier, les services de sécurité continuent de contrôler les véhicules. En un mois, 20 mises en fourrière ont été prononcées, 3 682 contraventions ont été dressées, 260 contrôles et interventions effectués. Par ailleurs, les campagnes de sensibilisation en faveur du respect du Code de la route et de la prévention contre les accidents de la circulation se sont poursuivies ces quatre dernières semaines. Ainsi, 6 705 usagers de la route ont été sensibilisés durant la même période. Enfin, dans le cadre de la gestion et du suivi des commerces réglementés, le service de wilaya de la police générale a procédé au contrôle de 790.