Investisseurs ou simples clients, la direction de distribution de l'électricité et du gaz de Béjaïa ne badine pas pour répondre aux différentes sollicitations. Preuve en est. En 2023, elle a procédé au raccordement en énergie électrique et gazière de plus de 32 000 clients (toutes catégories confondues), soit 16 614 en électricité et 16 555 en gaz. Ces nouveaux clients s'ajoutent au portefeuille de la direction de distribution de Béjaïa qui compte 300 000 clients en électricité et 209 000 en gaz. «Ces raccordements ont été réalisés dans le cadre des différents programmes, notamment ceux initiés par l'État dans le but d'accompagner et de suivre l'évolution socio-économique de notre pays à l'échelle locale et nationale en ciblant les différents secteurs à savoir; le raccordement de 9 341 logements en électricité et en gaz, livrés par l'Aadl et l'Opgi dont plus de 8 000 branchements réalisés au niveau du nouveau pôle urbain Ighzer Ouzarif», indique un communiqué de la société. Par ailleurs, concernant le programme de l'État, visant l'amélioration du taux de raccordement en énergie électrique, plus de 800 foyers ont été raccordés au réseau d'électricité pour une longueur réseau dépassant les 65 KM et 25 postes transformateurs, ajoute le communiqué, soulignant que, «les travaux sont toujours en cours pour atteindre l'ensemble des foyers situés dans les zones enclavées», entendre par-là, les zones d'ombre. Quant au secteur de l'agriculture, la direction de distribution de Béjaïa a procédé au raccordement de 811 exploitations agricoles sur une longueur de réseau dépassant les 200 KM avec 110 postes transformateurs et ce, dans le but de concrétiser le programme initié par les hautes autorités du pays qui vise à booster l'économie locale et nationale et encourager la consommation des produits locaux. Dans la même optique, la direction de distribution de Béjaïa a multiplié ses efforts en matière de raccordement des zones d'activité et des zones industrielles telle la mini-zone d'activité Malako située dans la commune de Seddouk, qui a été raccordée en électricité, la zone industrielle d'El Kseur qui a bénéficié du même traitement en un temps record. Deux départs en moyenne tension dans un délai ont été réalisés en 2 m4 mois et sur fond propre. Actuellement, ce projet d'une superficie de 170 hectares, constitué de 175 lots connaît un taux d'avancement de plus de 90% en matière de raccordement en énergie électrique et gazière. Pour ce qui est du secteur de l'hydraulique, la direction de la même société a réalisé pendant l'année 2023, 15 forages pour une longueur réseau dépassant les 5 km en moyenne et basse tension ainsi que 8 postes transformateurs. La direction déploie tous ses moyens humains et matériels afin de concrétiser les différents programmes de raccordement en énergie électrique et gazière au niveau de notre wilaya. Et personne ne dira le contraire puisqu'en dehors des programmes officiels, la direction de distribution de l'électricité et du gaz de Béjaïa ne rate jamais l'occasion de satisfaire les demandes formulées et ce dans l'intérêt aussi bien du bien-être des citoyens que celui de l'économie locale.