C'est ce qu'indique le dernier bilan de ce corps de sécurité. 68 autres personnes, dont cinq ont été condamnées, sont été impliquées dans 47 affaires liées à des crimes contre la chose publique. 120 personnes se sont rendues complices dans 113 cas liés aux crimes contre les personnes. Un mandat d'arrêt a été émis contre huit personnes. Au cours de la même période, le même service a traité 82 dossiers liés à la lutte contre les stupéfiants et les psychotropes, dans lesquels 88 étaient impliqués. En conséquence, neuf individus ont été mis en détention, dont un étudiant pris en flagrant délit d'écoulement de drogue et de promotion de psychotropes. Les policiers de la sûreté urbaine de Berchiche ont interpellé un étudiant de 24 ans dans une opération, qui fait suite à des informations qui leurs sont parvenues. Après une opération de surveillance, il a été pris en flagrant délit de consommation de kif traité.

La fouille de sa moto a permis de découvrir quatre plaquettes de psychotropes, Prégabaline, soit un total de 60 capsules, sous le siège de la moto et plus de 25 000 DA, considérés comme les revenus de la vente de la drogue. Présenté aux autorités judiciaires compétentes, il a été placé sous mandat de dépôt. Quant aux crimes contre la moralité publique, 11 cas ont été traités. 13 personnes y sont impliquées. Au chapitre économique et financier, le département de la police judiciaire a traité 11 dossiers dans lesquels 13 personnes ont fait l'objet d'audition. À noter que 51 cas liés à des délits contre les biens, impliquant 44 personnes ont été traités avec au bout un mandat de détention émis contre 16 personnes. En ce qui concerne les délits électroniques, les mêmes services ont enregistré 13 cas où 13 personnes ont été impliquées. Leurs dossiers ont été transmis à la justice, indique la cellule de communication de la sûreté de la wilaya de Béjaïa, qui n'omet pas de rappeler les numéros verts 17, 1548 et 104 pour les alertes et les renseignements. Il en est de même pour l'application «Allô police» au service des citoyens en H 24. Quant à la sécurité routière, les différentes équipes et unités oeuvrant dans le domaine de la sécurité publique ont enregistré dans leur bilan mensuel, 30 accidents de la route, sans décès mais avec 39 personnes blessées. Dans le même contexte, les différents services ont infligé 4 336 amendes, dont 302 liées aux motocycles, dont la plupart étaient liées au non-port de casque de sécurité, à la non-présentation de documents ou à des manoeuvres dangereuses. Au total, 656 délits routiers ont été dénombrés, dont 390 relatifs aux motos. En outre, 10 951 véhicules de divers types et 1 671 motos ont été contrôlés. Concernant les activités de la police urbaine et de protection de l'environnement, 12 interventions ont été effectuées au cours de la même période.

Concernant l'achèvement de constructions sans permis, sept dossiers criminels ont été ouverts et transmis à la justice. 250 interventions ont été effectuées en matière de lutte contre le commerce illégal, avec la saisie de quantités importantes de divers types de fruits et légumes, et la trasmission de 57 dossiers à la justice. Pour ce qui est du rejet des ordures ménagères, 21 interventions ont été enregistrées. Dans le même contexte, 39 interventions ont été effectuées concernant l'obstruction de la voie publique en y déposant ou en y abandonnant des matériaux ou des objets qui empêcheraient ou réduiraient la liberté de circulation ou rendrait le passage dangereux. 19 dossiers criminels ont été complétés et transmis à la justice. Durant la même période, un dossier pénal a été bien ficelé, concernant la vente, l'achat et la commercialisation de viandes abattues hors des abattoirs, avec un total de plus de 462 kg saisis.