Le secteur public en charge du transport urbain connaît une nouvelle dynamisation.

En effet, la wilaya d'Oran sera renforcée, dès le mois prochain, par un lot de pas moins de 35 bus, ces derniers appartiennent à l'Entreprise publique des transports urbains d'Oran, ETO.

Ces autocars seront tous déployés dans plusieurs lignes urbaines, en particulier celles connaissant un déficit de moyens de transport. Il s'agit essentiellement de relier les différents coins de la ville aux pôles d'habitats nouvellement réalisés et qui connaissent une forte densité de population, comme les pôles d'habitat de Belgaïd dans la périphérie est de la ville, Ahmed Zabana à l'Ouest, très précisément à Misserghine et Oued Tlélat dans la banlieue sud d'Oran d'autant plus que les habitants de ces nouvelles cités vivent au rythme quotidien du manque cruel de moyens de transport, ces derniers ont, à plus d'un titre, soulevé cette question, réclamant le renforcement du transport reliant leurs cités au reste de la collectivité et autres localités.

En dépit de toutes les difficultés qu'elle rencontre, cette entreprise publique tente tant bien que mal de varier ses prestations en utilisant tous ses moyens, le but étant d'assurer la liaison de la ville, de l'Est à l'Ouest et du Nord au Sud.

Opérationnels depuis l'année 2006, les bus dits ETO sont visibles grâce à leurs couleurs blanches et bleues. Ces derniers sont constitués de bus de grande qualité et de haute technologie, construits exclusivement pour répondre aux conditions exigées par le transport urbain. Ils sont spacieux, dotés de toutes les commodités, en plus de leur

propreté, contrairement au tas de ferraille proposé par le secteur privé.

Ces bus étatiques desservent quelques lignes se comptant sur les doigts d'une seule main, alors que le programme initial faisait état de plus de 20 lignes à desservir. Lors de l'une des visites rendues par l'ancien ministre des Transports, l'on a fait état du parc roulant de plus de 60 bus parmi lesquels une vingtaine d'autocars est en état de marche alors que 17 bus seulement sont exploités.

La même société vit une situation invraisemblable. Sinon comment interpréter le fait qu'un total de plus de 40 bus soit défectueux. Raison pour laquelle l'on a jugé utile de retirer de la circulation cet important lot de bus.

Cette situation a, à plus d'un titre, été posée et exposée, dans son volet financier dont l'impact s'est répercuté sur plus de 300 employés de la même entreprise, celle-ci a, à plusieurs reprises, peiné à boucler leur fins de mois. Autrement dit, les employés se retrouvaient très souvent dans des situations les obligeant à prendre leur mal en patience, attendant le versement de leurs mensualités.

Dans plus d'une situation, l'on ne s'est pas résigné à cette réalité, notamment du côté de la direction de ladite entreprise qui a, dans un passé récent, sollicité «l'interventionnisme» du ministère des Transports aux fins de la soutenir aussi bien sur le plan équipements en la dotant par au moins 50 nouveau bus que sur le plan financier, en la subventionnant à hauteur de plusieurs millions de dinars, dans le but d'assurer, outre les salaires des employés, de régler les questions ayant trait à la couverture sociale des mêmes commis.

L'ancien ministre des transports a jugé utile de tendre la perche à cette entreprise, le but étant de la sauver de la faillite.