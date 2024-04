Dans une opération d’envergure menée durant une seule nuit, les forces de l’ordre de la wilaya d’Alger ont réalisé un coup de filet spectaculaire, aboutissant à l’arrestation de 353 individus, dont 70 étaient activement recherchés par les autorités judiciaires. Cette opération coup de poing remarquable démontre la détermination sans faille des forces de l’ordre à maintenir la sécurité et l’ordre public dans la région de l’Algérois. Cette nouvelle démonstration de force contre la criminalité, a été opérée dans la nuit du jeudi à vendredi selon un communiqué des mêmes services. Au total, 13 sûretés de circonscription administrative à Alger ont participé à ladite opération. Les interventions des policiers étaient ciblées et menées de manière rapide et efficace. Elles visaient à traquer les activités criminelles sous toutes leurs formes. Les efforts des forces de l’ordre se sont concentrés sur des domaines clés tels que le trafic de stupéfiants, la possession illégale d’armes blanches, ainsi que les infractions liées à l’ordre public et au trafic de drogues. L’ampleur de l’opération est mise en évidence par les chiffres impressionnants révélés par les autorités. Au total, 1 495 individus ont été placés sous surveillance, avec 356 suspects identifiés et appréhendés pour leur implication dans divers délits. Parmi les saisies notables figuraient 4 664 comprimés psychotropes de divers types, ainsi que 353,8 grammes de cannabis, démontrant l’engagement des forces de l’ordre à endiguer le fléau des drogues sous toutes leurs formes. Les suspects appréhendés ont été présentés au parquet compétent pour faire face à la justice conformément à la loi, affirme la même source. La traque contre les vendeurs de la mort est en effet sans merci. En témoigne d’ailleurs le tout dernier bilan rendu public, par les services opérationnels de la sûreté d’Alger. Les policiers ont saisi, au cours du mois de mars dernier, près de 5 kg de cannabis et pas moins de 31972 comprimés psychotropes. « Les différents services opérationnels de la sûreté de la wilaya d’Alger ont saisi d’importantes quantités de drogues dures, à savoir 4,928 kg de cannabis, 58,98 g de cocaïne et 23,46g d’héroïne, 31972 comprimés psychotropes et 26 flacons de solution anesthésiante », précise le communiqué. Outre les mesures de répression, le programme du vaste coup de poing qui remonte à la soirée du jeudi dernier a inclus des opérations de contrôle des véhicules et motocycles.