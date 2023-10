Quatre constructions érigées sans permis de construire au lieudit Thazebboudjth Sahel, sur la côte ouest de la wilaya de Béjaïa, ont été démolies, samedi, lors d'une opération dirigée par les services de l'A.P.C et en présence des services de la gendarmerie nationale et de la cheffe de la daïra de Béjaïa. Il s'agit de quatre habitations en cours de construction et sans aucune autorisation, ont indiqué des sources responsables, précisant que toutes les dispositions ont été prises pour mener à terme cette opération. Celle-ci vient s'ajouter à des actions similaires lancées en mai dernier où plusieurs accès fermés dans les localités côtières, dans les stations balnéaires de Bejaia ont été rouverts par la commission chargée de lutter contre les logements illicites. Outre ces ouvertures bloquées, il a été procédé à la démolition de constructions illégales élevées à quelques encablures de la mer.

En effet, toute construction ou aménagement entrepris récemment, en violation de la loi, sera démoli par les autorités locales, apprend-on. Sur ce, des instructions fermes ont été données aux présidents d'A.P.C et aux chefs de daïras de renforcer le dispositif de contrôle et surtout de procéder à la démolition de toute maison clandestine ou extension anarchique.