Chacun peut le vérifier, car c'est aisément vérifiable; la Maison de l'artisanat de Bouira fait peau neuve. On le constate avant même de franchir le seuil de ce qui furent autrefois les Galeries algériennes. Le bâtiment à deux étages, qui donne sur la rue Bouabdellah conserve toujours son ancien aspect, mais le changement est annoncé bien avant. Le directeur de la Maison, Nacer Nouasria, ne faisait que confirmer ce qui sautait déjà aux yeux. Différents petits commerces (des confiseries surtout) étaient venus occuper tout l'espace qui servait de devanture dans le temps. À l'intérieur aussi, les choses semblent avoir changé. Les artisans paraissent disposer, à défaut de plus de largesse, en tout cas de plus de liberté de mouvement et de plus de lumière, qui pallient l'impression d'exiguïté des stands.

Ce changement est également perceptible sur les traits des artisans: un air de prospérité et de bien-être règne en ce lieu. Certains clients n'ont même pas besoin d'acheter. Aimant flâner et faire du lèche-vitrine, ils prennent plaisir à s'arrêter devant la boutique du potier et ses produits en céramique, dont le tour par son habileté séduit, étonne et ravit. Et que dire du travail du bijoutier dont l'art de façonner l'argent pour en sortir des bijoux, bracelets, diadèmes, broches, fibules, enchante tout autant?

Tout le savoir-faire semble se concentrer au rez-de-chaussée, un flot incessant de curieux et d'acheteurs circulent entre les stands, s'arrêtant devant un produit, le parcourant du regard, le fixant, le soupesant, s'enquièrent et discutant du prix avant de poursuivre leur chemin, quittes à refaire leur numéro un peu plus loin.

Mais la plupart se décident à acheter. C'est que les affaires ne marchent pas si mal, les voix qui s'étaient élevées, il y a quelques mois, pour dénoncer la cherté du loyer, ont obtenu gain de cause. «Il reste les impôts» se plaignait une couturière au premier étage, en train de découper un patron, à notre passage. Les impôts, la bête noire de tous les commerçants et de toutes les entreprises!...

Cet affairisme a donné des idées à la direction, qui s'est réservée une partie de cette galerie, sur la droite, à l'entrée. Elle y expose les produits qu'elle achète aux artisans. De la poterie, surtout. Un produit indémodable et qui se vend bien. Une manière également d'aider les artisans, de veiller sur leurs intérêts autant que sur ce patrimoine culturel, même si cela permet de faire, du coup, quelques recettes. D'ailleurs, portée par la même inspiration, la direction a pensé à dispenser des cours à des artisans désireux d'acquérir plus d'expérience et de maîtrise dans leurs métiers.

Le directeur de la Maison de l'artisanat a cité, à ce propos, une dizaine de salles destinées à accueillir les nouveaux stagiaires pour recyclage allant de quelques jours à quelques mois. On y apprend la couture, naturellement, la coiffure hommes et femmes, la pâtisserie traditionnelle, la photographie, et ces salles de cours équipées de moyens matériels permettent d'accueillir entre 10 et 16 stagiaires.

Mais la trouvaille, cette année, c'est sans doute cette exposition qui se déroulera du 12 janvier au 3 février 2024 en Côte d'Ivoire. Une quarantaine d'artisans de différentes wilayas ont été sélectionnés par la Maison de l'artisanat de Bouira, qui organise cet événement. À Abidjan, d'abord, puis à Boiki, selon le responsable de ce secteur, ils exposeront du savon traditionnel, de la poterie, du cuir, des bijoux en argent, des figues, des dattes, etc.

«Ceux qui produisent de la bonne qualité vendent», résumait-il. Travail, formation, ambition, quand ces trois paramètres se croisent et s'unissent en un seul, cela donne ce sentiment de satisfaction et de confiance en l'avenir que nous avions observé, jeudi, au niveau de la Maison de l'artisanat.