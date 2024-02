Dans un bilan retraçant l’activité de communication et d’assistance à la population, au courant du mois de janvier de l‘année 2024 en cours, les services de la police judiciaire de la wilaya de Tizi Ouzou font état de 40 appels émanant des familles pour la disparition d’un de leurs membres. Le chiffre est tout de même important et nécessite une véritable attention, même si des chiffres ont été annoncés à propos d’autres situations de la vie quotidienne des citoyens, qui ont nécessité l’intervention des services de sécurité à travers les 67 communes. Des appels notamment pour demande d’intervention et d’assistance, orientation et information, vols et agressions ainsi que pour signaler des accidents de la circulation à travers les routes.

En effet, les services de la police judiciaire via les cellules d’écoute ont, selon le même bilan, reçu quelque 619 appels de citoyens réclamant l’assistance dans diverses situations de la vie quotidienne, outre 23 pour signaler des vols et des agressions.

Les mêmes cellules d’écoute et d’information, ajoutent les services de police dans leur bilan, ont reçu, durant le même mois, quelque 34 appels pour signaler des accidents de la circulation à travers les routes de la wilaya de Tizi Ouzou. Au total, ce sont quelque 12 49 appels qui ont été reçus durant ce mois de janvier si l’on inclut les 362 autres pour divers cas.

Ces chiffres renseignent d’abord sur la disponibilité des services de police judiciaire à être aux côtés des populations, mais ils font ressortir sur la courbe ascendante ou descendante certains phénomènes. Ces chiffres révélateurs peuvent ainsi être exploités par des centres de recherches et des chercheurs travaillant dans divers domaines. Ce qui retient l’attention dans ces statistiques mensuelles, c’est cependant le nombre de cas de signalement de disparitions, qui ont atteint la quarantaine, rien que durant le seul mois de janvier. Même si les services de la police judiciaire ne mentionnent pas dans leurs statistiques les causes, il n’en demeure pas moins que ces dernières devraient faire l’objet d’une attention particulière.

En fait, d’aucuns auront remarqué que l’essentiel des cas de disparition signalés sont en général résolus dans de bonnes conditions, avec des fins généralement heureuses pour les familles. Dans la grande majorité des situations, l’on a constaté que deux catégories de causes sont derrière le phénomène des disparitions. Le premier est lié essentiellement aux cas de malades mentaux généralement sans surveillance médicale et familiale. D’autres cas de disparition concernent des enfants et des adolescents qui sont retrouvés quelques jours plus tard généralement chez des proches.

Enfin, il y a lieu de faire remarquer que les personnes souffrant de maladies mentales souffrent du manque de prise en charge tant au niveau des structures hospitalières qu’au niveau de familles qui n’ont pas les moyens d’assurer l’assistance et la surveillance, ce qui nécessite de revoir les conditions d’admission dans les hôpitaux ou, éventuellement, le suivi médical au niveau des familles.