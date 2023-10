«50 familles, ayant occupé des habitations précaires de Hassiane Toual, viennent d’être relogées dans des logements décents», ont affirmé des services de l’urbanisme près la commune de Benfréha, localité située dans la partie est de la wilaya d’Oran. La même source a ajouté que «les services municipaux ont entamé l’opération de démolition des bâtisses désaffectées», annonçant par- là même «le relogement, dans les tout prochains jours, de 40 autres familles».

Cette opération d’envergure se poursuivra jusqu’à l’éradication totale des bidonvilles et des habitations précaires», a-t-on fait savoir. La prise en charge de cette sempiternelle problématique continue à constituer le sujet des préoccupations des services locaux en charge de l’habitat, celle-ci est ponctuée par le relogement des familles se trouvant dans le besoin réel du logement. Au moins

340 familles, ayant occupé des habitations précaires d’Oran ville, Bir El Djir et Es Senia, ont bénéficié de nouvelles habitations. Le logement social est à attribuer en prenant compte des conditions fixées par la réglementation, celles-ci sont axées sur le suivi rigoureux et un contrôle du fichier des demandeurs de ces habitations. Plusieurs municipalités sont mises dans d’intenses préparatifs dans le cadre d’une opération d’envergure portant le sceau de la distribution d’un important lots d’habitations destinées à ces centaines de familles réclamant toutes leur droit à l’accès à des habitations décentes. «Aucun relâchement n’est toléré », a-t-on fait savoir. C’est le cas de la daïra d’Es Senia qui anticipe les évènements en sécurisant, d’emblée et au maximum, cette opération visant la réussite de la distribution prochainement d’un important quota.

Dans le but de ne rater aucun détail, elle s’est armée d’un puissant blindage qu’elle a amplement renforcé en mettant en place un mode d’emploi reposant sur des posologies surdosées ne pouvant aucunement provoquer un quelconque effet indésirable, aussi petit soit-il.

Se conformer à la réglementation est d’autant plus capital que l’on n’a rien laissé au hasard à commencer par l’accélération des démarches entreprises dans les investigations lancées en vue d’établir avec exactitude le fichier ne devant contenir aucun autre indu-bénéficiaire à l’exception des véritables nécessiteux ou encore les familles en mal de logement. «Les demandeurs des logements ne trichant pas ne seront, ni omis, ni ne feront l’objet d’une quelconque erreur administrative, ni encore moins d’un quelconque effet bureaucratique», a-t-on souligné. Pour ce faire, les services en charge de cette problématique ont jugé utile de consolider la commission d’enquête par des moyens humains devant passer au peigne fin l’ensemble des dossiers déposés dans les services en charge de l’habitat.

En agissant de telle sorte, l’on vise essentiellement à stopper d’avance toute velléité tricheuse en écartant les intrus ne trouvant rien de mieux à faire que de monter au créneau pour revendiquer leur droit au logement alors qu’ils ne sont réellement pas dans le besoin. Dans le but de cerner toute problématique, les services chargés de cette mission investissent le terrain aux fins d’établir des constats avant d’élire les bénéficiaires.