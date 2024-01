Placé sous le patronage du ministère de la Justice, l'Union internationale des avocats, (UIA), et le barreau d'Oum El Bouaghi, organisent les 12 et 13 janvier 2024, à Alger, un séminaire rassemblant 500 professionnels du droit algériens et internationaux, a annoncé, hier, l'UIA. Intitulé «L'avocat face à la justice numérique: défis et perspectives», ce séminaire, dont l'objectif est de garantir une justice numérique fiable et protectrice des droits, traitera d'une thématique capitale: «La numérisation accélérée de l'appareil judiciaire à l'ère du digital.» La Compagnie internationale d'assurance et de réassurance (Ciar) interviendra en qualité de sponsor «platinium» pour renouveler son engagement dans la numérisation et la digitalisation. Des analyses et éclairages sur les récentes réformes algériennes, en matière de dématérialisation des procédures et d'outils numériques pour les métiers du droit, meubleront ces deux journées. Des conférences permettront de mieux appréhender ce nouveau cadre réglementaire et ces outils innovants mis à la disposition des avocats et des justiciables. Par ailleurs, des ateliers pratiques et des «workshops» sont également programmés. Ils réuniront des avocats, des magistrats et des opérateurs du droit, souhaitant échanger sur des problématiques concrètes, envisager des pistes d'amélioration et formuler des propositions pour optimiser le fonctionnement de la justice 2.0, au service du citoyen.

Abdelkrim AMARNI