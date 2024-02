Ils se rendaient à Jijel pour une excursion organisée par leur établissement. 51 lycéennes et lycéens ont failli perdre la vie lorsque le bus qui les transportait a dérapé sur une chaussée rendue glissante par les fortes pluies qui se sont abattues, hier, sur la région de Béjaïa. Ils ne sont, certes pas arrivés, à leur destination, mais ils ont eu la vie sauve. «51 personnes ont été blessées dans un accident de la circulation», a indiqué, hier, la Protection civile de Béjaïa dans un communiqué rendu public tôt le matin, soit quelques minutes après l'intervention de l'unité de la Protection civile d' Amizour. «L'unité de Protection civile d'Amizour, appuyée par les équipes de l'unité principale de Béjaïa et de chacune des unités d'El Mathen, Oued Ghir et El Kseur, est intervenue à 7h44, suite à un dérapage d'un bus transportant les élèves et administrateurs du lycée Hafsa, qui s'apprêtaient à partir en excursion dans la wilaya de Jijel»... indique le communiqué de la direction de la Protection civile de Béjaïa précisant que «l'accident a fait 51 blessés. 30 victimes ont été soignées et transportées par nos services (17 blessés légers, 9 uniquement en état de choc, et 4 avec de multiples blessures et contusions) vers l'hôpital d'Amizour, et 21 autres victimes ont été transférées vers les services hospitaliers de la région.

Plus de peur que de mal, ont confirmé, hier, les responsables de l'hôpital d'Amizour qui ont fait part d'un seul cas dirigé vers le CHU de Béjaïa pour un examen approfondi. Le maire d'Akbou, Mouloud Salhi, qui s'est déplacé sur place a rassuré les familles des élèves quant à leur état de santé soulignant que l'APC se chargera de leur transfert vers leurs domiciles.