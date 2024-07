La lutte contre la traite humaine, notamment dans son volet lié à l’organisation des traversées clandestines via la mer, se poursuit implacablement un peu partout dans la wilaya d’Oran.

Dans les dernières offensives qu’ils ont enclenchées dans le cadre de la traque des foyers de cette forme de criminalité, les éléments des différentes unités de la Gendarmerie nationale relevant du Groupement d’Oran viennent de déjouer plusieurs tentatives de traversées clandestines et réussi, par la même, à démanteler plusieurs réseaux spécialisés dans l’organisation des voyages de la mort, la traversée clandestine ou encore la harga.

Ces mêmes opérations ont été soldées par l’arrestation de 78 individus dont 3 personnes de nationalité marocaine et la saisie de 3 embarcations dures dotées de puissants moteurs, 20 jerricans de capacité de contenance de 20 litres chacun, 3 véhicules utilitaires et une somme d’argent de plus de 1.25 millions de dinars, en plus de la saisie de téléphones cellulaires et plusieurs passeports.

Présentés devant le parquet, les mis en cause font désormais l’objet de poursuites judiciaires dont les chefs d’inculpation sont : constitution de bande criminelle organisée, immigration clandestine via la mer, traite humaine, organisation de traversées clandestines en contrepartie de sommes d’argent à payer par des candidats à l’immigration clandestine, hébergement illégal et sans aucune autorisation préalable des étrangers en séjour illégal sur le territoire national, en Algérie. «Ces opérations sont le fruit de la conjugaison des efforts entre les éléments de la Gendarmerie nationale et leurs camarades des gardes-côtes de la façade ouest du pays», a expliqué le groupement de la Gendarmerie nationale de la wilaya d’Oran.

Dans une autre offensive similaire enclenchée la semaine passée, les services régionaux en charge de la lutte contre le crime organisé de la partie ouest du pays viennent de démanteler un réseau spécialisé dans l’organisation de voyages de la mort et arrêté 14 individus, dont des récidivistes.

Cette opération a, selon la Gendarmerie nationale, été sanctionnée par «la saisie de 2,3 milliards de centimes, de 2 embarcations dotées de moteurs puissants, de jerricans de carburant d’une capacité de 300 litres, ainsi que des équipements destinés à la navigation maritime». Il s’agit, selon la même source, de «l’aboutissement d’investigations et de recherches ayant duré quatre mois, qui ont été supervisées par le parquet près le tribunal de Fellaoucen», ajoutant que «cette enquête a été ouverte en exploitant des renseignements faisant état de la collecte, par de tierces personnes de sommes d’argent dans le but d’organiser des traversées clandestines via la mer».

Ayant mené l’offensive, les enquêteurs ont, en procédant à l’arrestation des mis en cause, réussi par la même à paralyser, de bout en bout, leurs activités délictuelles portant l’estampille de l’escroquerie qu’ils commettent contre des jeunes, en leur faisant miroiter le mirage de la «belle vie» sous d’autres cieux alors qu’il n’en est rien de cela hormis une aventure incertaine qui se termine très souvent en drame en pleine mer.