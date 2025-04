La lutte contre le crime organisé, dans son volet lié au trafic de drogue dans le cadre de la bande organisée, se poursuit. La dernière opération qui a été enclenchée est l’œuvre des éléments de la Section régionale de lutte contre la criminalité organisée de l’Ouest, Oran.

Ces derniers viennent de démanteler un réseau criminel transfrontalier composé de 6 individus spécialisés dans le trafic de la drogue dure. Cette opération a, par ailleurs, été sanctionnée par la saisie d’une quantité avoisinant les 9 kg de cocaïne et près de 1 kg de résine de cannabis, le kif traité. «Les activités de ce réseau aux ramifications internationales, a-t-on fait savoir, s’étendent depuis le Maroc.» «Il était spécialisé dans le trafic de stupéfiants et de drogues dures, la cocaïne», a-t-on précisé encore.

Cette action s’inscrit dans la continuité des intenses investigations menées suite à la saisie, en début d’année 2025, de plus de 130 kg de cocaïne. Grâce à l’intensification des investigations, les enquêteurs ont réussi à identifier et à interpeller les membres de cette organisation criminelle.

Cette opération, qui a été supervisée par le parquet spécialisé, a, lors de sa première phase, été sanctionnée par la saisie de 5 véhicules de différentes marques, d’un montant de 1,13 milliard de centimes en monnaie nationale et de 1 265 euros, représentant les revenus dudit trafic. Poursuivant leurs investigations, les enquêteurs ont procédé à l’arrestation de 2 autres membres du réseau, portant ainsi à 8 individus interpellés, en plus de la saisie d’un autre montant de l’ordre de 15 millions de centimes et la saisie d’un sixième véhicule. Présentés devant le procureur de la République près du Pôle pénal spécialisé régional d’Oran, les mis en cause font l’objet de poursuites judiciaires qui ont trait à la détention, le transport, le stockage de stupéfiants et drogues dures au sein d’une organisation criminelle structurée, contrebande de haute gravité menaçant l’économie nationale, mise en danger de la santé publique, infraction à la législation sur les changes et les mouvements de capitaux de et vers l’étranger et, enfin, blanchiment d’argent.