Les services commerciaux de la wilaya d’Oran, appuyés par les services de la Gendarmerie nationale et les services vétérinaires, ont procédé à «la destruction d’environ 9 tonnes de viandes, blanche et rouge, impropres à la consommation, totalement avariées», a-t-on appris auprès de la Direction de commerce et de la promotion des exportations de la wilaya. Cette importante quantité, destinée à la préparation du merguez, a, selon la même source, été «saisie suite à une vaste opération de contrôle opérée, dans la nuit de samedi à dimanche, dans les commerces, boucheries, restaurants de la station balnéaire d’Ain El Turck, localité située dans la corniche ouest de la wilaya d’Oran».

La même source a annoncé «l’engagement de poursuites judiciaires à l’encontre des contrevenants». Cette affaire n’est pas la première du genre. Début du mois en cours, en effet, les éléments de la Brigade de protection de l’environnement de la Gendarmerie nationale d’Oran ont saisi plus de 8 quintaux de viande blanche impropre à la consommation. Cette opération a été menée suite à des informations parvenues aux services de la Gendarmerie nationale signalant «des activités suspectes dans un entrepôt clandestin spécialisé dans la préparation et le stockage clandestin de viande de dinde». Après avoir suivi toutes les procédures légales, les forces de l’ordre ont perquisitionné l’entrepôt et saisi 8,4 quintaux de viande blanche et 31 kg d’abats.

Les analyses vétérinaires opérées sur place ont été sans appel : la chair en question était, en plus d’être d’origine inconnue, impropre à la consommation, d’où sa saisie et la présentation du propriétaire dudit entrepôt devant le procureur de la République près le tribunal de Gdyel. Ce dernier fait désormais l’objet de poursuites judiciaires pour plusieurs infractions, notamment l’exercice d’une activité commerciale sans aucune autorisation préalable, ni registre du commerce, l’absence de certificat de conformité sanitaire pour une installation liée à des produits d’origine animale, le non-respect des conditions de conservation ainsi que l’absence d’étiquetage. Dans une autre opération enclenchée auparavant dans le cadre de la lutte contre la fraude alimentaire et la protection du consommateur, les services policiers d’Oran ont mené une opération d’envergure qui a été sanctionnée par la saisie de plus de 8 quintaux de viande blanche et 45 kg d’abats totalement avariés. Cette intervention a été l’œuvre de la Brigade de l’environnement et de l’urbanisme relevant du service de la Sûreté d’Oran, en collaboration avec l’Association de protection des consommateurs et un vétérinaire de la Direction des services agricoles d’Oran. Elle a été sanctionnée par le démantèlement d’un atelier clandestin.

L’enquête a été déclenchée suite à des informations obtenues par les services de police signalant des activités suspectes dans un entrepôt clandestin dans la commune Sidi Chahmi, utilisé pour la redistribution illégale de la viande blanche à des boucheries locales.