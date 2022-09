Lors de l'installation, dimanche après- midi, des chefs de la cour, d'Aïn-Defla, la présence d'une sommité de la magistrature nationale a effacé l'ambiance solennelle de la cérémonie, à laquelle ont assisté, outre le wali, toutes les autorités civiles, militaires et judiciaires de la wilaya et des cours voisines. C'est pourquoi, la curiosité n'était plus seulement d'approcher Youssef Ménasra et Rachid Allène, les deux jeunes, procureur général et président de la cour d'Aïn-Defla, mais surtout, de suivre la brève, mais brillante intervention du représentant d'Abderrachid Tabi, ministre de la Justice,garde des Sceaux.

La cérémonie s'était déroulée sous une chaleur étouffante, la région étant carrément, pliée sous les grosses chaleurs de ce début septembre 2022. «Grâce à l'apport de jeunes magistrats, notre justice a fait un bond qualitatif, vers ce concept ô, combien bienfaisant, qu'est l'indépendance de la justice! À ces jeunes magistrats, il est conseillé de ne pas quitter la formation continue tout en vous attachant à votre mission, qui est celle de rendre justice dans l'esprit des attentes des citoyens.» avait souligné le représentant de la chancellerie, qui avait, par ailleurs, exhorté les deux chefs, à ne ménager aucun effort, en vue de faire de la cour d'Aïn Defla, une cour potable, digne des grandes cours de justice du pays.» La cérémonie a été présidée par un trio de magistrats de chambre de la cour d'Aïn Defla. Après que le greffier eut donné lecture du procès-verbal nommant les deux chefs de cour, et la prise d'acte du procureur général de l'audience, la cérémonie prit fin dans une ambiance bon enfant, où Me Benchaâbane Jr, le délégué du bâtonnier de Blida, esseyait, en compagnie de plusieurs confrères de la région, de rendre encore plus sympathique, une cérémonie qui marquera, sans nul doute, les présents, surtout les invités, parmi lesquels nous avons noté les magistrats d'El Khémis, d'Oued El Fodha, d'Aïn Defla, de Chlef, de Miliana, de Blida.