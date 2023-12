Bonne nouvelle pour les amoureux du «Bilâd al-Ðâm»! L'Algérie reprend ses vols directs vers cette région du Moyen Orient.

En effet, le ministère des Transports a annoncé, mardi dernier, la reprise des vols commerciaux vers la Syrie et le Liban.

«Les dessertes vers le Liban et la Syrie seront relancées comme suit: Alger-Beyrouth-Damas-Alger à raison d'un vol par semaine à partir du 21 décembre, sachant que le nombre de vols sur cette ligne passera à deux par semaine, à partir du 9 janvier prochain», soutient la tutelle dans un communiqué.

Le Moyen Orient n'est pas la seule destination a être renforcée par de nouvelles lignes. L'Europe est également concernée avec l'Espagne, qui voit le retour des vols vers Madrid, en plus du renforcement de la desserte vers Barcelone.

Le ministère a fait état de la reprise du vol Alger-Madrid-Alger à raison de deux vols par semaine, tandis que le nombre de vols sur la ligne Alger-Barcelone-Alger passera de quatre à sept vols par semaines.

L'international n'est pas le seul concerné par ces changements. En application des orientations du président de la République lors de sa visite dans la wilaya de Tindouf relatives à la prise en charge des préoccupations et des déplacements des citoyens de et vers le Grand Sud, le ministère a annoncé le lancement d'une nouvelle ligne Alger-Tindouf-Adrar-Alger. «L'exploitation commerciale de cette ligne est prévue à partir du 17 décembre, à raison d'un vol par semaine, avant d'augmenter le nombre de vols, progressivement, durant les prochaines semaines», a souligné la même source.

Alger-Tindouf-Adrar...

Il s'agit là de la suite logique de la stratégie de redéploiement du transporteur national initié par son P-DG, Yacine Benslimane, sous l'impulsion du président Tebboune. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. Une telle maxime trouve un terrain d'application au sein de la compagnie algérienne de transport aérien, Air Algérie, à sa tète son premier responsable, en l'occurrence Yacine Benslimane. En effet, c'est dans des circonstances truffées d'importants chambardements et de transmutations marquant le transport aérien que ce premier responsable de la compagnie est en train d'accomplir un travail de titan. Cela se fait aussi en renforçant le front de l'Ouest, d'autant plus que cette partie du pays est en permanence en mouvement, en plus du fait qu'elle fait l'objet d'une rivalité accrue, étant desservie à cadence «agressive» marquée par la présence de plusieurs compagnies de transport étrangères. Dans le sillage de la nouvelle politique qu'il a adoptée, le P-DG d'Air Algérie a, de prime abord, jugé utile de réunir les représentants des agences de voyage à la direction régionale de la compagnie à Oran, celle ci a été consacrée principalement à l'examen et au renforcement de la coopération entre les deux parties. C'est ce qu'a indiqué la compagnie, par le biais d'un communiqué détaillant les contours de cette réunion de travail qui a été marquée par le dialogue sur la nécessité du renforcement des efforts et de la concertation, le but recherché étant la consolidation du partenariat et de la promotion de la coopération», notamment la présentation et la promotion des attentes et des orientations des agences de voyage, ces dernières constituant le premier partenaire d'Air Algérie».

Série de mesures

Il s'agit essentiellement du nouveau programme de voyages lancé par la compagnie Air Algérie avec pratiquement zéro bagage.

L'enjeu est d'autant plus majeur que la même compagnie met en place une série de mesures allant dans le sens de faire de la compagnie Air Algérie une compagnie combative «agressant» le marché, en revoyant à la baisse les tarifs appliqués. Autrement dit, voyager avec un seul bagage à main impactera inéluctablement les prix, en les ramenant à la baisse. Telle est, contre toute attente, la nouvelle politique adoptée par cette compagnie, qui met en place de nouveaux jalons visant le renforcement de sa présence dans le ciel, en plus de redorer son blason, d'autant plus que la demande ne manque aucunement. Pour ce faire, la direction générale de la compagnie algérienne valorise sa politique qu'elle vulgarise un peu partout sur le territoire national, par le biais de ces premières interfaces devant jouer un rôle prépondérant et de premier ordre dans cette politique visant essentiellement la redynamisation du transport aérien en le basant sur de nouvelles conceptions, progressistes et modernes.

La compagnie aérienne met, d'emblée, un vaste programme de vulgarisation de cette nouvelle politique commençant au préalable par la sensibilisation des agences de voyages et de tourisme. En plus d'étaler l'ensemble de leurs préoccupations, ces propriétaires d'agences de voyages sont, par là même, appelés à faire montre de créativité, en faisant part de leurs multiples suggestions, tout en valorisant les nouveaux produits à proposer aux voyageurs.