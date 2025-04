Les élections du bâtonnat de Bouira sont à chaque fois l’occasion pour les avocats de la région de «Tuvirets», surtout les jeunes, de s’exprimer librement sur leurs représentants.

Contrairement à d’autres conseils de l’ordre, celui de Bouira est célèbre par son intégrité et l’absence de toute contestation.

Une ambiance bon enfant a toujours régné. Nous nous remémorons, qu’il y a de cela une petite décennie, durant le renouvellement du bâtonnat local que la lutte était si serrée, que les «robes noires» furent en tête du pays, en matière de parité.

Les avocates, soudées comme les doigts d’une seule main, eurent l’honneur d’arracher la majorité aux hommes! Et c’est ainsi que la sympathique Ouafia Sidhoum devint la 1ère femme à être élue au poste tant envié de «bâtonnière»! Avec feue Me Ghania Bêcheur, disparue il y a un peu plus de six mois, Sidhoum, la bâtonnière, avait mené le Conseil de l’ordre de «Tuvirets» aux nues! De nombreuses réalisations furent relevées.

L’ambiance avait une place d’or. Puis, les jours s’égrenant, l’envie de bien faire fut, au grand dam des puristes, «éteinte» par des «égratignures» émanant d’étranges personnages «antisuccès» et antifemmes» qui bouleversèrent le tableau idyllique du Conseil de l’ordre.

Les élections sanctionnèrent le Conseil de l’ordre «féminisé», et voilà les virils avocats aux commandes, avec Djamel Benamrouche le jeune ambitieux, et discret, nouveau bâtonnier qui se trouve avec un lourd héritage: remplacer, et faire mieux que son prédécesseur, la sacrée et tenace bâtonnière Ouafia Sidhoum, qui aura marqué son mandat.

Le mandat se déroule tant bien que mal. 2025 est l’année du changement ou peut-être de la continuité.