Le dossier du violent meurtre de Djamel Bensmail, il y a deux années, a soulevé des tempêtes de voix, de protestations, de condamnations populaires, et de profondes enquêtes policières. Le charivari qui a plané durant plus de deux années s'est «dissous» pour laisser la place à Dame Justice, chargée du règlement de l'affaire, d'une manière sereine, loin du bruit de la rue. Il fallait seulement voir la tête des dizaines de conseils avant, pendant et après le lourd réquisitoire qui a décortiqué les très graves faits.

À les voir concentrés tous, sur leurs dossiers, on aurait cru que tous leurs mandants, qui ont suivi les débats, la peur au ventre, encouraient la peine de mort! Ils avaient la lourde tâche de convaincre des magistrats ayan sous les yeux, un dossier taillé et confectionné sur mesure, avec des détails explosifs, tranchants et éloquents. Des avocats chevronnés habitués à croiser le «fer» avec des représentants du ministère public, aguerris aux contre-attaques les plus frappantes, ne se trouvent pas, à chaque coin de rue.

C'est pourquoi cet espace s'incline très bas, devant les véritables prouesses des «robes noires» au niveau de leur mission.

En plus, il faut ajouter en outre, le courage de certains conseils qui ne reculaient devant rien pour sauver leurs jeunes clients. Oui, ces défenseurs s'étaient approchés du prétoire, avec la ferme résolution de tirer d'affaire les jeunes menacés de la peine capitale. «Il ne faut pas oublier que le dossier avait été «lié» en commune mesure avec la «rumeur»! Or, nos magistrats savent très bien, depuis leur tendre apprentissage, que la rumeur n'a jamais été retenue comme une preuve palpable. Rien que pour cela, plusieurs grands avocats, ont littéralement refusé de nous livrer leurs impressions, d'avant le verdict.