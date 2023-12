Tout ce qui brille n'est, contrairement aux principes initiaux de cette maxime, pas or. Tel est le fait contre lequel les policiers de la section en charge de la protection des biens relevant de la brigade de lutte contre la grande criminalité près la sûreté de wilaya d'Oran contre lequel ils continuent à faire face. Ces derniers viennent de démanteler un réseau spécialisé dans l'arnaque et l'escroquerie. Composé de deux individus, un Algérien et un autre de nationalité africaine, ces derniers agissaient à l'aide des réseaux sociaux en proposant, à des laboratoires, des graines sous forme de matières premières de provenance européenne destinées à la production des médicaments venant à bout de plusieurs formes de maladies, comme le rhumatisme et les problèmes dermatologiques. Cette affaire a été enclenchée par les policiers, suite à une déposition faite auprès de l'instance judiciaire, par le gérant d'une entreprise spécialisée faisant état d'avoir été victime, via une plate-forme internet, d'une arnaque orchestrée contre lui, par les membres dudit réseau.

Dans son signalement, la victime a souligné que la «matière première» porte le nom de la graine de Bourrache, a fait d'avoir été approvisionné à hauteur de près de 500 embryons qu'il a payé rubis sur l'ongle, avant qu'il ne se rende compte que la transaction qu'il a conclue n'était pratiquement que du vent et rien de ce qui a été négocié n'était vrai, hormis le fait qu'il fait l'objet d'escroquerie qui lui a valu une grosse perte. Ayant effectué les premières démarches entrant dans le cadre d'une procédure judiciaire ouverte par le parquet du tribunal d'Oran, les policiers des services techniques ont, de prime abord, réussi à identifier et à localiser les deux mis en cause avant de lancer leur offensive. Supervisée par le parquet, ce dernier a, à son tour, donné son quitus quant à l'extension des prérogatives, en ordonnant le lancement d'une perquisition. Celle-ci a été concluante. Les policiers n'ont pas eu de peine à retrouver les «fameuses» graines venant à bout des rhumatismes, qu'ils ont d'ailleurs saisies ainsi qu'une somme d'argent en devise étrangère constituée des revenus dudit «commerce». Alors que les preuves sont à la fois palpables et irréfutables, les policiers ont bouclé leur enquête en rapportant textuellement ce qu'ils ont relevé en opérant leur offensive, attendant la présentation des deux mis en cause devant le parquet pour des faits liés à l'escroquerie, en plus de l'exercice d'une activité qui est rigoureusement et hautement régulée et régie par la réglementation, la commercialisation de produits pharmaceutiques et de cosmétiques. Dans une affaire traitée dans un passé récent, les services de la Gendarmerie nationale de la wilaya d'Oran ont démantelé un réseau criminel international composé de trois individus spécialisés dans l'escroquerie via Internet et les réseaux sociaux. Cette opération a été lancée par les membres de la section de recherche de la Gendarmerie nationale d'Oran et entre dans le cadre de la lutte contre la criminalité en tous genres. Les mis en cause n'ont trouvé rien de mieux à faire que de proposer des voyages pour la mort à des jeunes obnubilés par l'Eldorado incertain qui ne se réalise jamais, car les membres dudit réseau, comprenant trois individus, âgés de 30 à 40 ans, récidivistes, originaires d'Alger, et d'Oran, ont été pris en flagrant délit d'escroquerie, de faux et usage de faux, de possession illégale d'armes et de commercialisation des graines destinées à la fabrication de certains médicaments et cosmétiques. L'opération fait suite à une plainte déposée par l'une des victimes de l'escroquerie, ainsi qu'un vol de plus d'un million de dinars pour l'achat de graines dites DRT Santa comprenant l'huile destinée à la fabrication, par les grands laboratoires, de certains médicaments et produits cosmétiques par de grands laboratoires.

En lançant leur opération, les enquêteurs ont, en plus de l'arrestation des mis en cause, saisi les «graines miraculeuses» ayant fait l'objet de signalement d'une voiture de tourisme utilisée par les suspects dans leurs mouvement, une somme d'argent constituée des revenus de leur «commerce», une importante quantité de graines de source inconnue, en plus de la saisie d'une embarcation à moteur, un pistolet automatique et des téléphones portables utilisés dans les communications téléphoniques.