Le ministre a souligné l'impératif développement des activités de la pêche en haute mer, de la culture aquacole et la mise en place d'une protection sociale pour les professionnels du secteur, ainsi que la promotion de la construction navale. Des axes qui sont, a-t-il affirmé, des enjeux stratégiques du développement du secteur à l'horizon 2030.

La stratégie, a expliqué Baddari, relève d'un programme ambitieux qui vise le développement et la promotion de la pêche et l'exploitation de nouvelles zones de pêche afin d'augmenter la production nationale en produits halieutiques.

À cet effet, il a rappelé les mesures significatives prises par les pouvoirs publics en faveur des armateurs de navires de pêche en haute mer. Dans ce sens, il a fait état de la décision d'importation de moteurs de moins de cinq ans. Outre cela, le ministre a indiqué que des mesures de soutien ont été retenues dans le texte de la loi de finances 2024, notamment l'octroi d'avantages fiscaux aux jeunes investisseurs dans le domaine de l'aquaculture marine et en eau douce. Dans l'élan de son intervention, il a fait état de pas moins de 26 projets aquacoles en cours de réalisation avec pour objectif de 40 000 tonnes de poissons produits dans le cadre de la culture aquacole.

Autres axes essentiels pour le développement de la stratégie du secteur: la formation des professionnels de la pêche et de l'aquaculture, et la promotion de la protection sociale des marins-pêcheurs. Le ministre a annoncé, lors de sa halte au port d'Annaba, le lancement des services de la caisse nationale d'assurance sociale (Cnas), pour la première fois au profit des professionnels de la pêche. Baddari s'est enquis des conditions de travail des professionnels de la mer, ainsi que de leur couverture sociale.

Entouré de dizaines de marins-pêcheurs, il a souligné «la détermination de l'État à assurer la prise en charge et la couverture sociale de cette catégorie». Outre cela, la question de la surpopulation au sein du port d'Annaba, qui compte 220 unités de pêche, a été abordée. Sur la question, il a expliqué que la wilaya d'Annaba, classée deuxième en Algérie en termes d'importance de la flotte de pêche, et troisième en termes de rendement et de production, a «un besoin urgent de la réalisation d'un nouveau port de pêche». Ce dernier était au centre de l'intervention de Abdelkader Djellaoui, wali d'Annaba. Ce dernier a souligné que l'étude du nouveau port de pêche a été finalisée et n'attend que l'aval des pouvoirs publics. Au vu de l'importance de l'activité et la place privilégiée dans le domaine de la pêche à Annaba, dont la flotte se compose de chalutiers, de sardiniers, en plus des petits métiers et une production pouvant atteindre à la fin de l'année les 7 000 tonnes, toutes espèces confondues. Il faut noter que Baddari a approuvé le projet. Profitant de sa présence au port de «La Grenouillère» d'Annaba, il a inspecté les travaux de construction d'un quai pour embarcations de pêche, un atelier de construction et de réparation navales à Sidi Salem, dans la commune d'El Bouni où il a également visité des ateliers de formation et d'accompagnement initiés par l'AIC (Annaba Innovation Center), dans le cadre du programme «Economie Bleue Pêche et Aquaculture».