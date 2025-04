Fayçal Bendaâs le jeune procureur général de Bouira, avait quitté, il y a moins d’un trimestre, la voisine cour de M’sila, avec la ferme dértermination de continuer son œuvre débutée il y a très longtemps. Ce qu’il y a lieu de souligner grassement, il faudrait savoir, que ce jeune magistrat, menait, et mène toujours, à bien ses multiples et graves missions dans le respect de la loi, certes, au pas de charge, mais tout de même, et svp, posément. Les deux vastes cours de M’sila et Bouira n’ont pas, il est vrai, les mêmes problèmes, et ce, dans tous les domaines. Bendaâs savait, au lendemain de son installation, que la tâche n’était pas si simple que cela, d’autant plus que la cour de Bouira possédait un capital expérience qui voulait que l’ambition daller vers le mieux. Il est vrai que Bouira a toujours eu un comportement d’une «vieille» et solide cour de justice. Mais, de jour en jour, les besoins se faisaient pressants. Tous les jours, il y avait quelque chose de nouveau à surveiller, un nouveau tribunal par- ci, un nouveau trio d’une chambre par-là ! Bendaàs répondait à chaque fois, présent, et prêt au nouveau défi. Sachant répondre aux desiderata de Med, le président de cour, dont la disponibilité et la courtoisie étaient ses cartouches préférées, le procureur général a su étaler son savoir faire dans la mise en place du magistrat mobilisé pour un devoir donné, pour compléter un tableau idyllique. Sur le plan organisationnel, reste cependant un point noir : la création dans les plus brefs délais d’un espace pour fumeurs ! En effet, la salle des «pas perdus» du siège de la cour est très vaste pour être livrée aux milliers de «mégots» jetés ça et là. Allez jeter un petit œil au tribunal d’Hussein- Dey (cour d’Alger), et vous aurez une belle idée de la propreté des lieux. C’était là, une idée d’avant-garde de Djilali Bellala, alors procureur de la République du coin, qui avait mené en son temps une véritable guerre contre les grands et irascibles fumeurs, de tous acabits ! Ce n’est qu’une question d’habitude !