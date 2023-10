«Le déficit que connaît la Caisse nationale des retraites est «provisoire» et sera surmonté grâce aux efforts concertés de tous les acteurs et en exploitant l'amélioration des performances économiques et de développement dont bénéficie actuellement l'Algérie», a déclaré le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale, Fayçal Bentaleb. Il intervenait en marge d'une visite de travail et d'inspection qu'il a effectuée dans la wilaya de Tiaret. Poursuivant, le ministre a affirmé que «les efforts engagés reposent sur des bases correctes et solides, ce qui se traduira par une réduction du chômage et une absorption de l'activité informelle, améliorant ainsi l'indice financier de cette Caisse».

Bentaleb a, sur ce registre, souligné «la nécessité d'élargir la base d'adhésion à la Caisse nationale d'assurance sociale des travailleurs salariés (Cnas) de la catégorie active, afin de réduire le manque enregistré par la Caisse nationale des retraites, la CNR». Dans ce contexte, le ministre a instruit le directeur de l'agence Cnas de Tiaret d'oeuvrer davantage à résorber l'activité informelle, malgré la hausse du nombre d'assurés et des montants de recouvrement, depuis le début de l'année en cours, mais qui restent, a-t-il soutenu, «dérisoires, eu égard au nombre de retraités».

La lutte contre le travail illégal est, en effet, le noeud gordien de l'action du département de Bentaleb. Il y a lieu de noter, dans ce sillage, que les agences de la Cnas, à l'image de celle de la capitale, travaillent d'arrache-pied, afin d'augmenter le potentiel des cotisants et d'améliorer l'efficacité du recouvrement, afin de préserver les droits, non seulement des employeurs, mais également ceux des travailleurs.

La Cnas d'Alger a, dans son plan, opté pour l'encouragement des employeurs à déposer leurs DAS en ligne via le portail de la télédéclaration, disponible sur le site Web de la Cnas: www.cnas.dz. Ce service est disponible H24 et 7j/7, sans déplacement et sans fourniture de documents en papier. Elle a organisé, à titre d'exemple, une campagne dédiée à la sensibilisation des employeurs, qui vise également les récalcitrants, lesquels continuent à travailler dans la clandestinité, mettant en danger leurs employés et leurs activités, et qui sont insensibles aux mécanismes mis en place pour assurer la pérennité du système de cotisations sociales. Les nouvelles entreprises et les start-up sont également concernées. Leur rôle est tout aussi important, dans la sécurité sociale, en matière de productivité et de développement économique. Il est question d'assurer la pérennité de l'équilibre financier de la Cnas et de tout le système de la sécurité sociale. Cependant, la sensibilisation, à elle seule, ne suffit pas. C'est d'ailleurs pour cette raison que la Cnas part également à la chasse aux fraudeurs. De ce point de vue, il est à rappeler que le défaut de production de la déclaration, dans les conditions et les délais prévus, donne, aussi, lieu au versement d'une pénalité.

La traque est continue. Pas moins de 9723 infractions liées à la non-déclaration des travailleurs ont été enregistrées, durant le second semestre de 2022; rien qu'à Alger, durant les cinq derniers mois de la même année. Une pratique punie par la loi, au vu de ses incidences, sur les droits des travailleurs, mais également sur le régime des retraites. Ces chiffres sont là pour signaler l'une des raisons profondes du dérèglement du régime des retraites. En parallèle, l'Etat poursuit ses efforts en matière d'insertion professionnelle.

Le ministre a, dans ce sillage, estimé que «la création d'un demi-million d'emplois dans les conditions économiques mondiales actuelles, est un «énorme gain», en plus de la décision de compter les années passées au Service national.

Bentaleb a ajouté que «le dossier du dispositif de l'insertion dans le cadre de l'assistance à l'intégration professionnelle des jeunes diplômés sera clos définitivement, d'ici la fin de cette année». Cela avant d'indiquer que «le dispositif de l'emploi touche 45000 bénéficiaires au niveau national, où plus de 42000 jeunes ont été intégrés, tandis que les cas restants concernent les superviseurs éducatifs». En plus du placement de plus d'un demi-million de personnes à un emploi stable et permanent, avec une couverture sociale totale, il est évident de noter que l'État a franchement veillé à instituer le droit des employés et des fonctionnaires à un congé, afin de créer leurs propres entreprises.