L'Établissement public à caractère industriel et commercial, Epic Bougie Provert est enfin opérationnel. C'est le chef de l'exécutif, qui a supervisé en personne la mise en exploitation de lEétablissement public à caractère industriel et commercial de la commune de Bejïia. Cet Établissement sera chargé de la collecte et de ll'acheminement des déchets ménagers et assimilés vers la décharge de Boulimat en attendant la mise en service du centre d'enfouissement technique de Sidi Bouderham. La propreté de la ville et de l'environnement n'en sera que plus améliorée. Espérons-le. Cette opération s'inscrit dans le cadre des efforts de l'État visant à améliorer la situation environnementale à travers le renforcement du service d'enlèvement des ordures ménagères dans la commune de Béjaïa. L'Établissement à caractère industriel et commercial (Epic) de la commune de Béjaïa appelé «Bougie Provert» est spécialisé dans la gestion et la collecte des déchets ménagers est en principe opérationnel depuis avant-hier. Son directeur M. Zahir Bennaceur en avait fait l'annonce récemment sur les ondes de la radio Soummam. Cet établissement avait même fait l'objet de débat lors d'une rencontre présidée par le wali Kamel Eddine Karbouche avec l'exécutif de l'APC de Béjaïa avec de nombreux responsables de wilaya. L'Epic Bougie Provert, dont la création a coûté un montant de l'ordre de 37 milliards de centimes, appuyé par un autre budget destiné à son fonctionnement. L'établissement compte 17 bennes-tasseuses, 01 camion de gros tonnage, 28 agents dédiés à la gestion des surfaces, 10 chauffeurs, cinq agents de sécurité, recrutés en majorité dans le cadre de l'Anem. Il a élu domicile au niveau de l'ancien parc communal d'Ighil-Ouazoug. Comme première étape, L'Epic prendra en charge la gestion des six secteurs qui sont confiés, pour le moment, à la régie communale, en plus de celui du grand quartier de Smina. Les prestataires privés s'occuperont, comme avant, de la collecte des déchets ménagers dans leurs secteurs respectifs. L'absence de l'Epic de Béjaïa s'est fait durablement sentir ces deux derniers jours à Béjaïa. Si l'incivisme est une réalité à Béjaïa, il n'en demeure pas moins que l'absence des équipes de balayage des rues et des trottoirs a aggravé les inondations, conséquences des fortes précipitations que connaît la ville de Béjaïa. Les habitanst de Béjaïa qui, entre les critiques à l'égard des autorités locales et de wilaya et la reconnaissance de la responsabilité citoyenne, l'histoire du lancement de lÉtablissement public à caractère industriel et commercial, qui se chargera de la collecte des déchets ménagers et de la protection de l'environnement dans la commune de Béjaïa, a été des années durant de mise. Un directeur de cet Epic avait été installé sans pour autant que cet établissement soit opérationnel. Le démarrage de l'Epic communal avait beaucoup tardé. La désignation d'un directeur, la signature des statuts, la réservation d'une enveloppe financière, l'Epic Béjaïa Provert était resté inopérant. Dépendant de l'APC, la création avait été concrétisée avec la signature d'un arrêté communal de création. Un appel à candidature avait été lancé ensuite par la commune pour le recrutement d'un directeur répondant à un certain nombre de critères de sélection pour diriger l'établissement. Puis c'était le silence radio jusqu'à ces dernières semaines durant lesquelles l'espoir renaissait de nouveau pour aboutir au lancement de cet Epic.