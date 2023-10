La wilaya de Bouira, en sa qualité de wilaya pilote, se prépare à abriter, sous le parrainage de l'OMS et le ministère de la Santé, une journée d'étude sur les objectifs de développement durable (ODD). Cette journée qui se tient du 8 au 9 novembre accueillera, selon le docteur Hani, épidémiologiste chargé de la prévention auprès de la direction de la santé, quelque 70 invités parmi les médecins, les infirmiers, les directeurs de l'exécutif, les représentants du mouvement associatif etc. Il s'agira, devant cet auditoire trié sur le volet, de définir, à travers des communications courtes et claires, quels sont les objectifs qui lient la santé et le développement durable et de débattre des moyens pour les atteindre. L'hôtel AB, Parc discovery and adventure, a été choisi pour une telle rencontre. Une réunion à laquelle ont participé des membres du bureau de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) s'est tenue, jeudi dernier, au niveau de la direction de la santé dans le cadre de ces préparatifs. Sur les dix-sept objectifs définis par le rapport de cette organisation, le spécialiste en épidémiologie et chargé de la prévention en a cité trois qui relèvent du secteur de la santé. En premier, on trouve la lutte contre la mortalité maternelle, la lutte contre la néo-natalité et juvénile (entre 0 mois et 5ans), l'espacement des naissances, et, en dernier lieu, les maladies infectieuses. La finalité est de subordonner le développement au bien-être de l'individu et de la société. Ce projet élaboré en 2019 par l'OMS, dit «objectifs de développement durable», vient, selon notre interlocuteur (nous le rencontrâmes avant-hier après-midi dans son bureau), en remplacement des «objectifs du millénaire de développement» (OMD). En quoi, donc, l'un et l'autre se distingue-t-il? Prenons ces définitions que chacun pourra trouver sur Internet: «Les objectifs de développement durable, appelés aussi objectifs mondiaux, sont un appel mondial à éradiquer la pauvreté, protéger la planète et faire en sorte que tous les êtres humains vivent dans la paix et la prospérité.»

Le second rapport, selon notre source, résume ainsi la situation par le fait que ««des millions de personnes» ont vu leurs conditions de vie s'améliorer, les hommes échappant «à la pauvreté» et les femmes devenant plus émancipées et plus autonomes. Bref, hommes et femmes vivant mieux et se portant mieux.

Quoi qu'il en soit, voilà la wilaya de Bouira qui, en matière d'idées nouvelles et de développement entend faire feu de tout bois, voilà la wilaya de Bouira, disions-nous, au stade d'une expérimentation audacieuse et novatrice qui peut la propulser au rang des zones les plus avancées en termes d'économie et de bien- être.