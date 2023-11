Aujourd'hui, le peuple algérien célébrera le 69e anniversaire du déclenchement de sa glorieuse révolution. Un peu partout dans le pays, cette date symbole, qui constituait un pas de plus vers la liberté, sera célébrée par des recueillements à la mémoire de celles et ceux qui l'ont faite. Ils étaient pratiquement à la fleur de l'âge lorsque la volonté et la rage de se libérer les animaient. À Béjaïa, il y en a eu une beaucoup plus particulièrement au niveau de la zone tampon entre la Wilaya III et la Wilaya II historiques. C'est la région de Melbou, celle du grand journaliste Mohamed Abderrahmani, de Mahmoud Boukendoul et 80 autres martyrs. Autant de fils sacrifiés pour le recouvrement de l'indépendance. La ville de Melbou, devenue, aujourd'hui, une station balnéaire des plus prisées sur la côte Est de la wilaya de Béjaïa, sera aujourd'hui au rendez-vous de la célébration nationale du déclenchement de la guerre de libération. Encore une fois, la population se remémore ses martyrs et constate avec amertume cette statue du soldat inconnu portant son arme sur l'épaule droite, érigée à l'entrée ouest de la ville côtière de Melbou. Une statue dite du «soldat inconnu», qui n'en finit pas d'intriguer la population autochtone, les visiteurs de la région, qui se laissent légitimement aller à des interrogations qui n'ont de valeur que d'illustrer «l'approximation» de la décision des autorités. Cette imposante statue du «soldat inconnu» fait même de l'ombre à celle du grand journaliste Mohamed Abderrahmani érigée, quant à elle, à une dizaine de mètres du carrefour presque invisible en sortant de la ville vers le chef-lieu de la wilaya. Et pourtant ce n'est pas faute de martyrs pour se laisser aller dans ce choix que tout le monde qualifie de maladroit souhaitant même sa rebaptisation. L'accrochage de Djabel Hit à lui seul, est une source de noms de martyrs qui méritent amplement de prendre la place de cette statue. Les habitants de Yemma Melbou se rappellent encore lorsque alertée, l'armée coloniale bombarde intensément les lieux dans la commune voisine, Tichy dans un accrochage, appuyé d'un long et furieux bombardement de l'aviation française ne laissant aucune chance aux conclavistes qui périrent tous. Mahmoud Boukendoul fut parmi eux. Il est l'un des fils dont peut s'enorgueillir la région de Melbou. Sa vie fut courte. Il avait à peine 25 ans lorsqu'il tomba au champ d'honneur avec 25 de ses compagnons de guerre. Lors de l'embuscade, il réussit à abattre deux avions de l'armée coloniale. Les gens de Melbou parlent encore de cet exploit. Né en 1935, l'officier Mahmoud Boukendoul aura eu juste le temps de se marier, d'avoir deux enfants et de participer à la libération de son pays. Une courte vie certes, mais pleine d'exploits, comme le racontent les moudjahidine de la région qui lui vouent encore un grand respect. L'officier Si Mahmoud était à la tête d'un groupe de gradés et de sous-officiers de la glorieuse ALN lorsqu'il tomba dans cette embuscade. La riposte des moudjahidine à l'attaque de l'armée française fut longue. Bien que suréquipée, l'armée coloniale aura eu beaucoup de mal à éliminer les moudjahidine qui, dans une contre-attaque, tueront à leur tour beaucoup de soldats de l'armée coloniale. Si Mahmoud aura même réussi l'exploit d'abattre deux avions. Aujourd'hui encore, on parle de cet exploit et de ces officiers courageux qui ont lutté jusqu'à la mort pour ne pas abdiquer devant l'ennemi et libérer leur pays du joug colonial. N'eut été la trahison, il aurait pu être, aujourd'hui, parmi nous ou tout au moins profiter de la liberté et de l'indépendance chèrement acquises. Où ont-ils été enterrés? Personne ne le sait. Ses enfants Saïd et Aderrahmane cherchent encore. Ces hommes font partie des secrets que la guerre de libération n'a pas encore livrés.