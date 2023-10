Il y a parmi les très jeunes magistrats, notamment, les juges du siège, qui prennent de sages décisions en pleins débats, qui font un réel plaisir. Ces décisions prises dans un moment de stress collectif, sont de l'air pur, qui laisse le justiciable, sentir la bonne santé de notre justice.

De pareilles décisions prises au vol par un juge bien dans sa peau, s'étalent en longueur, jusqu'à vous faire rougir de bonheur. Cela fait plaisir, de voir la nouvelle génération de juges, prendre le taureau à bras-le-corps, chercher ses cornes pointues, dans le noir, de le terrasser, et tenter de le mettre au sol, en un tour de main. Il est des gestes immortels dans la magistrature, tel, celui de Slimane Brahmi, alors président de la cour de Blida, qui prit la sage décision de classer purement et simplement, un dossier miné, ficelé et remis à une très jeune juge fraîchement, sortie de l'Ecole nationale de la magistrature. Cette juge du siège fit beaucoup de flops au cours du procès qui ne connaîtra jamais de fin, à cause de son entêtement à ne pas vouloir dialoguer avec le collectif des seize avocats, qui défendaient des élus, ainsi que leur président, d'une APC de la wilaya d'Alger. Ou encore, le geste auguste d'une présidente de chambre d'Alger, qui a eu le courage de libérer à la fin du procès, alors que le procureur général, avait requis l'aggravation de la peine, un voleur pris en flagrant délit. Pourquoi donc, cette décision? Pour la simple raison que le jeune voleur, se dévêtit à la barre, montra les traces de coups reçus durant la détention préventive!

Une façon de répondre aux malsaines pratiques de certains flics, qui se prenaient pour des intouchables, eurent tout le temps de revoir le jeune délinquant errer libre, alors qu'il avait écopé de quatre ans d'emprisonnement ferme pour vol!