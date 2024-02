De retour de New York (Etats-Unis), où il a pris part au débat organisé au Conseil de sécurité des Nations unies sur «Les effets des changements climatiques et de l'insécurité alimentaire sur le maintien de la paix et de la sécurité internationales», le ministre de l'Agriculture a regroupé son staff, pour se pencher sur un dossier qui lui tient à coeur; celui du recensement général du secteur qu'il dirige. C'est ce qui ressort du dernier communiqué rendu public par, la tutelle ayant annoncé le lancement à partir de la journée d'hier d'une opération pilote de recensement au niveau de six wilayas, en prévision du prochain recensement général de l'agriculture. L'opération, qui se poursuivra jusqu'au 3 mars prochain, concerne les communes d'In-Zghmir (Adrar), d'Aïn Naga (Biskra), d'Aïn El-bell (Djelfa), d'Oued Taria (Mascara), de Dréan (El Tarf) et d'Ahmar El Aïn (Tipasa), a précisé le communiqué. «Cette opération pilote a pour objectif d'évaluer le plan opérationnel élaboré par le comité technique sur le terrain, en vue de s'assurer de son efficacité et des moyens humains et techniques mobilisés à cet effet, avant sa généralisation lors du recensement général de l'agriculture, qui concernera toutes les régions du pays», a souligné la même source.

Le dossier jouit d'une importance capitale au sein du département de Cherfa. Cela faut-il le rappeler intervient à quelques jours de sa visite d'inspection au projet de la Banque de gènes, en cours de réalisation dans la commune de Baraki,près de la capitale Alger. Un projet «stratégique» qui, selon les détails avancés par la tutelle, s'étend sur une superficie de 2 hectares. Cette banque, rappelons-le également, disposera dans un premier temps d'une capacité de stockage initiale de 80 000 entre espèces végétales et animales, selon les déclarations du ministre de l'Agriculture. Il s'agit d'un dossier qui jouit d'une importance cruciale, non sqeulement au département de Cherfa mais au plus haut sommet de l'Etat.

Le projet s'inscrit dans le cadre de la stratégie en marche fixée par les hautes autorités du pays visant la concrétisation de l'indépendance alimentaire de l'Algérie. Le Plan d'action en question repose également sur la réalisation des l'investissement dans le secteur avec l'appui financier des banques. Ceci en plus de l'intensification de la production en vue d'atteindre une meilleure productivité, l'encouragement de l'augmentation de l'offre intérieure et la réduction de l'importation des produits agricoles et des cultures stratégiques et industrielles, et la promotion de l'investissement privé, notamment à travers la facilitation de l'accès au foncier agricole et l'élimination de la bureaucratie.

L'objectif est de mettre en valeur les terres agricoles par la promotion des investissements dans le Sud, le renforcement des capacités logistiques afin de mieux contrôler le processus de production et de moderniser l'agriculture en intégrant l'innovation, la numérisation et les systèmes de veille et de contrôle. La bonne nouvelle c'est que cette stratégie est en marche et elle est appuyée par nos chercheurs universitaires.

La maîtrise de l'exploitation du blé dur, à travers la sélection des sols, des graines ayant un meilleur rendement, ainsi que de meilleurs techniques de cultures et d'irrigation, aux fins de protection judicieuse de nos ressources est au coeur des recherches menées par un réseau de recherche dédié à l'agriculture saharienne, a-t-on appris de Mohamed Bouhicha, le premier responsable de la Direction générale de la recherche scientifique et du développement technologique (Dgdrst).

Le recours aux drones est également attendu pour passer à l'agriculture de précision. Des opérations pilotes pour le recensement des superficies plantées en céréales ont été pour rappel dernièrement lancées aux wilayas de Djelfa et de M'sila.

Ces actions s'inscrivaient dans le cadre de la mise en oeuvre des instructions des hautes autorités du pays afin d'inclure les technologies modernes dans le secteur.