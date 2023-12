Les cinq chefs de daïra nouvellement affectés dans la wilaya de Bouira ont été installés, hier, dans leurs postes. D'abord, celui de Bordj Kreis. La cérémonie organisée à cette occasion a permis ainsi l'installation de Smaïl Zaoui à ce poste. Cette daïra est l'une des plus pauvres, car située au sud où les principales ressources proviennent essentiellement de l'élevage ovin. Le wali, qui était présent tôt ce matin, entend lui donner sa chance autant qu'une autre par la réalisation de nombreux projets qui la placent au coeur de ses préoccupations. À Bir Ghablou, une localité à une quinzaine de km plus à l'ouest, c'est Mme Badria Rezam qui a été installée à la place de l'ancien chef de daïra. Cette daïra dont la proximité avec les plaines des Aribs et des périmètres irrigués, ainsi que son statut de commune, si ancien qu'il remonte à l'époque coloniale n'ont pas aidé à décoller économiquement, puisque figurant,elle aussi parmi les plus pauvres de la wilaya, a reçu pour corriger cette injustice naturelle plusieurs projets et plusieurs visites de la part de l'actuel wali, soucieux de lever tous les obstacles qui retardent leur réalisation. De là, le wali s'est rendu ensuite dans la daïra de Haïzer pour l'installation de Yassine Larrari. Cette daïra a cette chance de se trouver au pied du Djurdjura qui lui fournit l'eau de ses sources fraîches pour son alimentation et pour l'irrigation de ses vergers et de ses cultures. Grâce à cette manne, elle a tiré son épingle du jeu lors de cette sécheresse qui a sévi durement dans la région, ruinant une grande partie de sa récolte. Ici, la seule inquiétude viendrait des habitants qui ont la tête si près du bonnet. Eviter tous les sujets qui fâchent le citoyen et on en ferait un allié durable. Bouira a été la quatrième étape de ce déplacement et c'était autour de Abdelkader Bargoug de prendre ses nouvelles fonctions en tant que chef de daïra. Le poste est sans aucun doute enviable. Le plus enviable de tous. Ici, les avantages sont ceux qu'offre une grande ville. L'autoroute n'est qu'à trois km du siège de la daïra. La gare routière n'est qu'à quelques centaines de mètres. Mais attention aux manifestations et aux longues files qui se forment chaque mardi matin devant le siège et qui ne se résorbent que vers midi. Ici, le problème des affichages des listes des bénéficiaires des logements sociaux peuvent donner la migraine tout au long de l'année et font que le locataire de ce siège soit facilement éjectable.

Bien moins envieux en revanche est celui de la daïra de Kadira, entre Bouira et Lakhdaria. L'instabilité du sol (glissement de terrains, inondations) semble mystérieusement liée à celle du ce poste. Plus qu'ailleurs, beaucoup l'ont quitté plus vite que prévu. Le nouveau chef de daïra, Oualid Zouadine installé également hier, fera, lui, d'entrée de jeu, connaissance avec le problème d'AEP. Kadira est avec Lakhdaria, l'une des daïras les plus exposées à cette crise exaspérée ces derniers jours par la mise au repos du barrage de Koudiet Acerdoune. Mais avec les nouvelles pluies qui pourraient remettre en marche ce grand ouvrage hydraulique, cette crise se résorberait vite. Quoi qu'il en soit, voilà les cinq nouveaux chefs de daïra face à leurs nouvelles responsabilités et le wali qui a, à coeur de les voir retrousser vite leurs manches, pourra juger de leur valeur à la qualité de l'ouvrage, comme dit le proverbe.