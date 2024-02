En matière de médicament, nous avons du stock à l'échelle du pays, et la production nationale arrive à satisfaire les besoins du marché à hauteur de 70%, ce qui est fort rassurant.

La production nationale parvient en effet à honorer les besoins des patients, notamment pour certaines pathologies comme le diabète ou celles relevant de l'oncologie. L'on évoque même, l'exportation grâce à l'émergence de quelques pôles de production d'excellence, à l'instar de l'usine d'Oran, Orion Lab, spécialisé dans les médicaments anticancers et cytotoxiques. Toutefois et à l'instar d'autres pays, dont ceux européens de premier plan, l'Algérie n'est pas épargnée par le phénomène de rupture et d'absence d'offres en produits pharmaceutiques. Ceux-ci, adviennent souvent, lorsque l'on s'y attend le moins en occasionnant leur lot de désagréments pour les praticiens prescripteurs et pour leurs patients.

Rappelons-nous l'épisode estival qui a vu la rupture de stocks des produits anesthésiants en dentisterie. Heureusement, les stocks ont été reconstitués et le déploiement d'un plan d'approvisionnement renforcé a bien eu lieu. L'on continue, néanmoins, à signaler çà et là la carence, bien qu'éphémère, en médicaments pour bronchitiques (Bpco) ou encore la difficulté pour les malades d'accéder à des anticoagulants remplaçant le classique Sintrom, et ce en raison de leur prix, d'autant qu'ils ne sont pas remboursés...Fait-on savoir.

Assurément, le médicament n'est pas un produit banal. Il est stratégique en cela que la mécanique de la santé publique ne peut souffrir de ratés. Si, immédiatement après la crise sanitaire induite par la pandémie de Covid-19, les ruptures chroniques de médicaments ont fait le lit de sombres pratiques dans le secteur du médicament, dont l'émergence du phénomène «cabas» la situation est, fort heureusement, tout autre aujourd'hui.

Ali Aoun, ministre de l'Industrie et Abdelhak Saihi, ministre de la Santé, ont été les premiers à aller au charbon. Tous deux se sont engagés, très tôt, à travailler en étroite collaboration pour venir à bout des irrégularités, et pour mettre les médicaments, particulièrement vitaux à la disposition du malade.

L'État qui veille scrupuleusement à mener à bien ses politiques sociales, la santé en étant une des dimensions essentielles, veille à assurer l'accès pérenne et équitable aux médicaments essentiels, en adossant ce principe à une politique de sécurité sociale qui fait, aujourd'hui, partie de l'environnement immédiat du travailleur algérien et de sa famille.

Le médicament made in Algérie et le générique sont les pierres angulaires de cet édifice, lequel est un investissement dans le développement économique et social.

La production pharmaceutique nationale, où, l'on recense également la présence de laboratoires de renom, contribue surtout à l'allègement de la facture d'importation de médicaments.

Une importation, que l'on ne peut, au demeurant, balayer d'un revers de la main, estiment les observateurs qui jugent que le médicament n'est pas un produit banal et que nous ne pouvons assimiler à un luxe. Ce n'est ni un parfum ni une gourmandise... ajoutent-ils tout en avalisant le recours à l'importation du médicament quand la nécessité le dicte. Soit une importation qui vient en appoint à l'effort de production nationale.