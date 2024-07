Mêlées à une grande affaire de corruption survenue au niveau de la société de production de semences céréalières (Sapsec) relevant de la commune d’Oued El-Athmania, dans la wilaya de Mila, au moins 12 personnes ont comparu devant la justice. Auditionnées par le représentant du ministère public et le magistrat instructeur, deux d’entre les mis en cause ont été placés sous contrôle judiciaire, pour complicité, 10 autres pour non-dénonciation de corruption, en liberté provisoire, alors que l’accusé principal, en l’occurrence le directeur de la ferme pilote Mechri Salah sise à Oued El-Athmania, wilaya de Mila, et en même temps directeur du conseil administratif de la ferme Noui Lahmadi sise au niveau de la commune de Ksar Sbahi, wilaya d’Oum El-Bouaghi, n’ayant pas fait suite aux multiples convocations de la justice, fait l’objet d’un mandat d’amener.

Le mis en cause, qui avait même refusé lors de l’enquête de comparaître devant la Gendarmerie nationale après convocation, avait fait l’objet d’une arrestation en 2023. Il devait répondre de plusieurs chefs d’inculpation dont «corruption, dilapidation de biens publics et mauvaise gestion», indiquent des sources judiciaires.

L’Expression avait, dans l’une de ses éditions, fait part de cette enquête qui a duré plus d’une année. De lourds griefs ont été retenus contre l’accusé. Sa comparution devant les instances juridiques de Chelghoum Laïd promet d’autres révélations, indique-t-on de mêmes sources. Dans cette affaire, L’Expression avait mentionné la suspension de deux employés qui exercent au niveau de la ferme pilote Mechri Salah par le même accusé et qui étaient à l’origine de la dénonciation des pratiques douteuses au niveau de l’une des plus importantes fermes à l’est du pays, a-t-on fait savoir de mêmes sources.

Cela remonte à 2022 lorsque, suite aux déclarations du ministre de la Justice, Abdrerrachid Tabi, garde des Sceaux, avait bien souligné que «le système législatif en vigueur permet de protéger les dénonciateurs dans les affaires de corruption», en faisant référence à «l’article 65 du Code pénal et l’article 45 de la loi de lutte contre la corruption».

Deux lois qui ont encouragé Knida Mohamed et Chaabane Machri à constituer tout un dossier à l’encontre d’un responsable de l’Office algérien interprofessionnel des céréales, société production de semences céréalières (Sapsec) pour dénoncer les malversations, dilapidation et mauvaise gestion du mis en cause, en tenant compte également des propos du conseiller du ministre de la Justice, Abdelaziz Boudraa, magistrat des études et de synthèse au ministère, qui avait souligné également que «le gouvernement a fourni des garanties pour protéger le dénonciateur des faits de corruption dans les institutions publiques et privées».

Néanmoins, les deux dénonciateurs n’ont pas échappé à des décisions arbitraires de ce responsable et ont été suspendus. Le dossier, dont une copies a été remise à notre rédaction, a permis aux services de sécurité de déclencher une enquête qui semble aboutir à une solution.

Notamment que les deux employés qui ont levé le voile sur ces pratiques ont eu gain de cause suite à la décision de la justice de leur réintégration.

Les deux victimes qui ont également été entendus par la justice demandent réparation et la réintégration dans les plus brefs délais dans leur poste.