Nous avons salué le départ du mois d'avril 2024, à partir de la cour d'Aïn Defla, lundi et des tribunaux de Bir Mourad Raïis et d'Hussein Dey (cour d'Alger), mardi. Arrivés lundi très tôt, au niveau de la cour d'Aïn Defla, nous étions agréablement surpris par le niveau d'accueil du personnel. Après avoir traversé l'inévitable portail de sécurité, nous étions satisfaits et rassurés par l'éparpillement, et le juste emplacement des gens de l'institution pénitentiaire et de la DGSN sn, en vue d'ouvrir les bras aux nombreux citoyens venus prendre les nécessaires documents judiciaires. Apparemment, les justiciables sont vite servis. Mais, pour ceux qui rencontrent des petits problèmes, des sièges sont aménagés, afin de leur éviter une pénible attente, surtout ceux venus des douars avoisinants, de cette cour rurale. Pour les gens se plaindre auprès de Youssef Menasra, le jeune procureur général, ils ne seront pas déçus lorsque la dame, à partir du bureau, leur annonce qu'il est sorti en ce moment, pour un déplacement professionnel, mais qu'un adjoint pourrait les recevoir illico-presto. L'essentiel étant pour ces citoyens venus de loin, d'être servis. La satisfaction est lisible sur les faces, mouillées pour certains à cause des averses de cette demi-journée. Les va-et- vient constatés sur place, font qu'à Aïin Defla, hier, avant son élévation au rang de Cour, est passé du statut d'un déshérité hameau à celui DE sa soeur-jumelle, la cour de Chleff, qui fonctionne à merveille, grâce, d'une part au choix des magistrats envoyés dans les deux cours voisines, et d'autre part, au dévouement d'un personnel local discipliné, excellemment formé, et bien huilé. Les salles d'audience bossent dans d'excellentes conditions, et, comme cerise sur le gâteau, le rôle de cette journée n'était pas si lourd, que d'habitude. Le matin du lundi, nous étions au tribunal de Bir Mourad Raïs (cour d'Alger) où Raouf Belbouza, le beau magistrat du pénal, avait entamé son audience tambour battant. En effet, le temps que les détenus arrivent, le juge profitera de ce vide, dans une ambiance bon enfant, pour entendre les inculpés non-détenus. Après avoir des histoires de mauvais voisinage, de non-paiement de pension alimentaire, la fraude et le non- affichage des prix, le juge lèvera pour un moment, le temps que les détenus aient pris place dans les cellules et au box. Et voilà notre amie Ghania Kheddache, magistrate à la Cour suprême venue voir comment bossent les magistrats «fae-e book». Elle croisera et saluera son ainée Me Hammache, cette efficace experte auprès des tribunaux, présidente en exercice de «l'association nationale des ingénieurs de l'Inforba (Rouiba)» avant de s'installer dans la salle d'audience, suivre les débats très bien menés par Raouf Belbouza.