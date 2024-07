La récente rencontre tenue à Blida, à la veille des vacances judiciaires, entre les cadres du ministère de la Justice, des spécialistes en lutte contre la drogue, des magistrats, aussi, a été une cartouche de plus dans le «colt» du gouvernement. La loi 04-18 du 25 décembre 2004, du 25 décembre 2004 sur la loi relative à la prévention et à la répression de l'usage et du trafic illicites de stupéfiants et de substances psychotropes, est en voie de connaître de profonds amendements. Parmi les intervenants à cette journée d'études, nous trouvons Abderrazak Bensalem, directeur central au ministère de la Justice et Abdelmadjid Djebbari, procureur général près la cour de Blida. Leurs interventions furent un modèle du genre. Appuyées par des exemples concrets, ces interventions furent un régal pour les présents. En effet, des juges et procureurs sont pour les «soins» au lieu des «incarcérations» systématiques, des drogués.

Les fruits de la loi 04-18 du 25 décembre 2004, relative à la prévention et à la répression de l'usage et du trafic illicite de stupéfiants, avait été aménagée en 2004. Mais voilà! Vingt ans après, elle reste obstinément encore bien loin des résultats escomptés... C'est pourquoi, les pouvoirs publics ne se découragent point et concoctent déjà avant la rentrée, un autre ingrédient susceptible d'endiguer le «torrent» de came, introduit par les frontières -ouest. Par ailleurs, au ministère de la justice des femmes et des hommes s'apprêtent à tendre la main a la loi 04-18 du 25 décembre 2004, relative à la prévention et à la répression de l'usage et du trafic illicite de stupéfiants. Vingt ans après, le gouvernement est encore une fois sollicité pour aider les lutteurs contre le trafic de came.