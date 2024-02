La substance narcotique a été découverte sur un passager et était destinée à la commercialisation. Les services de la Police aux frontières (PAF) de l'aéroport international Rabah Bitat d'Annaba, ont, en collaboration avec la brigade de lutte contre le trafic de drogue de la sûreté de wilaya et les services des douanes, arrêté un individu avec en sa possession 344,48 grammes de cocaïne, a rapporté un communiqué de la sûreté de wilaya. Outre la saisie de cette quantité de drogue dure, ont également été saisis des outils utilisés dans la dissimilation du stupéfiant, une somme d'argent en monnaie étrangère, représentant les revenus de ce commerce criminel et illicite, a ajouté la même source. Après la finalisation des mesures judiciaires d'usage, le narcotrafiquant, âgé de 40 ans, a été déféré par-devant le procureur de la République, de la circonscription de compétence, à savoir le tribunal d'El Hadjar. À l'issue des procédures d'auditions, le mis en cause a fait l'objet d'un mandat de dépôt pour détention, stockage, livraison et transport de drogues dans le cadre d'un groupe criminel organisé. Outre cela, l'homme est également poursuivi pour importation illégale de drogues, de marchandises faisant l'objet d'interdiction absolue et blanchiment d'argent, a-t-on conclu. Cette opération, convient-il de le souligner, s'inscrit dans le cadre de la lutte contre la criminalité sous toutes ses formes, notamment les crimes organisés transfrontaliers.