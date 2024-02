Les éléments de la gendarmerie ont mis un terme aux agissements de bandes criminelles spécialisées dans la vente de la drogue et de boissons alcoolisées, saisissant dans une première affaire 7 039 unités de boissons alcoolisées locales et étrangères et 15 150 DA provenant du produit de la vente des marchandises.

Dans une deuxième affaire, ce sont deux réseaux criminels composés de 5 personnes qui ont été mis hors d'état de nuire avec la saisie de 379 comprimés hallucinogènes et 134 grammes de kif transformé dans les communes d'Oued Ghir et Fanaia. Exploitant les informations reçues par les éléments de la BRI portant sur l'existence d'un groupe de personnes écoulant des substances psychotropes dans la commune de Bourbatache, une opération a été lancée.

Une perquisition sur les lieux, a abouti à l'arrestation de trois personnes, âgées de 27 à 38 ans, qui étaient en possession d'un sac à dos contenant 150 comprimés hallucinogènes et 9 bouteilles de boissons alcoolisées.

Dans une autre affaire, les gendarmes, après une perquisition sur les lieux, ont arrêté deux personnes âgées de 24 et 30 ans en possession de 134 g de kif traité, 229 comprimés hallucinogènes 300 mg et Kétyl 6mg, 3 lames de cutter et une somme d'argent s'élevant à 89 000 dinars algériens provenant du produit de la vente, à la suite de quoi, les éléments du même corps de sécurité ont mis fin aux agissements d'un dangereux criminel semant la terreur dans les lieux touristiques de Gouraya, Cap Carbon et les Aiguades. B.B. originaire de Béjaïa et âgé de 30 ans était jusque-là le roi des lieux.

Sous le coup de plusieurs avis de recherche, il était impliqué dans plusieurs affaires d'agression, notamment de touristes, vols, trafic de stupéfiants, vol de voitures, B. B a été identifié rapidement et sera arrêté alors qu'il allait se rendre coupable d'une nouvelle agression sur un citoyen, usant d'un tournevis comme arme.

Par ailleurs, pas moins de 6 quintaux de viande de volaille impropre à la consommation ont été interceptés et saisis par la gendarmerie. Lors d'un point de contrôle routier un camion non doté d'un équipement de froid conduit par un trentenaire originaire de Béjaïa a été intercepté.

L'inspection du véhicule, dans un état hygiénique déplorable, a permis la découverte de la viande de volaille non évidée de provenance inconnue que le vétérinaire a déclaré impropre à la consommation.

Toutes ces affaires ont été portées devant les tribunaux et les auteurs des méfaits seront jugés.