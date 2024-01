«La ligne ferroviaire, reliant la zone industrielle de Bethioua à la station ferroviaire de Hassi Mefsoukh, à l'est de la wilaya d'Oran, est désormais opérationnelle».

Le coup d'envoi a été donné, hier, par le ministre des Travaux publics, Lakhdar Rakhroukh, lors de la visite de travail et d'inspection qu'il a effectuée dans la wilaya d'Oran. «Cette liaison raccordera, en plus des deux localités industrielles en question, la partie ouest du pays à l'ensemble du réseau ferroviaire national», a fait savoir le ministre, expliquant que «cette «liaison, de 12 km, raccordera également la partie ouest au centre, à l'est et au sud-ouest du pays, très précisément au gisement minier de Ghar Djebilet dans la wilaya de Tindouf». Selon lui, «cette liaison joindra également la wilaya de Béchar à l'ensemble des ports de l'Ouest et ceux du centre du pays». Ce projet stratégique d'envergure, dont le maître d'oeuvre est le ministère des Travaux publics, s'inscrit dans le cadre du grand projet de l'Etat ayant trait à l'exploitation des mines de Ghar Djebilet, dans la wilaya de Tindouf, à la transformation de son minerai pour la production de fer au niveau de la wilaya d'Oran, en reliant la ligne de chemin de fer au port d'Arzew. Il est également d'autant plus important qu'il contribuera amplement à la réduction des charges importantes pesant sur les industriels de la zone de Bethioua, notamment en ce qui a trait au transport des marchandises par train vers la région d'Oran, ainsi que les autres wilayas, jusqu'au port d'Arzew.

Le chantier comprend la construction de quatre installations techniques le long du tracé. Son coût s'élève à plus de deux milliards de dinars. La pose des rails du projet de liaison de la zone industrielle de Bethioua à l'est d'Oran, à la ligne ferroviaire Hassi Mefsoukh-Mostaganem, à partir de la station d'Ayaïda, tirent donc à leur fin. Dans leur ensemble, les travaux hydrauliques, la pose des rails, le nivellement et le dégagement de la voie connaissent un rythme très avancé», a-t-on fait savoir, soulignant qu' «ils seront tous achevés dans les délais».

évoquant le projet ferroviaire Oued Tlélat-Tlemcen, le ministre a affirmé que «cette ligne permettra la liaison de la wilaya de Tlemcen à Oran via Oued Tlélat, en plus de la liaison d'autres wilayas au même réseau, comme Sidi Bel Abbès et Mascara, ainsi que le centre et l'est du pays via la localité de Oued Tlélat». Sur sa lancée, il a annoncé plusieurs autres projets comme «la liaison ferroviaire reliant la localité d'Oued Tlélat à Oued Sly», petite ville située à la sortie ouest de la wilaya de Chlef, en plus de la liaison d'El Affroun dans l'Algérois, à Khemis Miliana, dans la wilaya d'Aïn Defla. «En renforçant ces projets ferroviaires, la durée du trajet Alger-Oran sera d'autant plus écourtée que les passagers seront motivés pour emprunter de plus en plus le moyen de transport ferroviaire», a fait savoir le ministre.

En renforçant le trafic ferroviaire, la circulation routière et le trafic aérien seront allégés», a fait savoir Lakhdar Rakhroukh, annonçant par là même «la livraison de ces projets cette année, c'est-à-dire durant l'année en cours».