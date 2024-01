Il y a dans la vie quotidienne des gens, de bizarres et d’inacceptables événements, qui surviennent de temps à autre, et qui vous poussent à vous poser sérieusement de bonnes questions.

Un jeune venu jeudi dernier, d’Annaba, la «Coquette» au tribunal d’El Harrach (cour d’Alger), assister au procès de son frère ainé, poursuivi dans une drôle d’affaire de détention, usage et commercialisation de came, a été sèchement mis à la porte de la salle d’audience, pour ne pas s’être levé à l’entrée du président de la section correctionnelle du tribunal. N’ayant pas compris le pourquoi de cette mesure du flic de service dans la salle d’audience, Youssef. D. le visiteur d’une journée, dans la capitale a clairement fait comprendre au brigadier du coin, qui s’est montré curieux de la position du jeune homme, qu’il ne lèverait jamais devant des «humains» ! «Ce n’est pas recommandé, du tout, de se mettre à dos, les recommandations divines ! Et c’est Allah qui a formellement, interdit aux croyants de se courber, de s’agenouiller, de se plier en deux, devant les hommes. C’est un grand péché. Je ne peux aller à l’encontre des directives divines, sous peine de payer dans l’au-delà, les fautes et erreurs commises sur Terre !

Et lorsque le jeune policier avait voulu aider le «contrevenant», ce dernier a fait la forte tête, en répliquant du tac au tac, à l’homme de loi : «Vous avez dit les couleurs nationales ? Qu’est-ce qu’elles ont à voir avec la justice ?» dit, effrontément, le jeune homme, qui montrait par là que c’était la 1ère fois qu’il mettait les pieds dans une juridiction. Alors, le flic baissa le ton, car il venait de savoir à quel individu, il avait affaire. Il articule, en direction de la «forte tête» : «Alors je vous prie de quitter la salle d’audience, les débats, et le tribunal.» Baba-Ali. G. s’exécuta en marmonnant des mots, et des bribes de syllabes, franchement inaudibles.

—- Oui, jeunee ! Les couleurs nationales, doivent être respectées par l’assistance qui est obligée de se lever, quand les magistrats entrent en salle d’audience.» dit le policier en cours de route, vers la porte de sortie du tribunal, tenant à l’œil le partisan de l’inévitable «layadjouz».