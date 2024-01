Il y a comme ça, dans notre pays, des avocats au seul service du droit à la défense. Et dans un passé récent, de puissants supposés hommes de pouvoir l'ont appris à leurs dépens. «Fasse Allah que le commun des Algériens ne rencontre jamais un juge ou un parquetier, dans une affaire qu'il ne maîitrise pas. Fasse encore qu'Allah ne soit appelé à la rescousse, pour sortir un gus qui a mis les mains là, où il ne fallait pas. Avant février 2019, un citoyen-victime d'un délit donné, qui recevait une convocation de la justice (si décriée, que les nationaux ne veulent jamais avoir affaire à elle), perdait le sommeil en cherchant bien parmi ses connaissances, un magistrat capable de l'aider! Vous rendez-vous compte, que ce n'est là qu'une victime? Qu'en serait-t-il alors d'un inculpé ou d'un accusé? Mesurez l'ampleur des dégâts moraux que cela implique. Depuis des décennies, nous appelons de tout notre coeur, à l'instauration de l'indépendance de la justice, et qu'on en finisse avec la construction de l'Etat de droit, pour que les chacals qui en ont après «Tamourth» se la ferment une bonne fois pour toutes!» a souligné à juste titre, Me Med Djediat, l'avocat d'Alger-Centre, qui était entouré Me M'Hamed Yahia-Mess aoud, de Me Ahmed Nacer, Me Habib Ben Hadj et, au cours de la suspension d'audience par le jeune juge Ha miche, qui a présidé les débats du procès de Chouaïb Oultache, qui a écopé de la perpète jeudi dernier, à la cour d'Alger, pour l'assassinat d' Ali Tounsi, alors DgSn le 25 février 2010. Isolée dans la salle des «pas perdus» du 1er étage de la cour, Mme Oultache ne cessait de pleurer contre ce destin qui a fait d'elle et de ses filles, des «orphelines» avant l'heure. Par contre, la veuve d'Ali Tounsi, et de son fils meurtri, qui se sont déplacés d'Hydra (Alger), étaient, eux, au fond de la salle d'audience, suivant douloureusement, avec peine, les durs propos déversés publiquement, du drame du 25 février 2010 qui eut lieu, voilà bientôt quatorze ans, déjà!