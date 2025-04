Faisant suite aux informations reçues par ses services, la Gendarmerie nationale de Bejaia a mis fin aux activités d’un réseau de trafic de drogue à El Kseur, composé de trois individus. Les mêmes organismes ont pu saisir 3,460 kilogrammes de kif traité, un somme d’argent de 47000 DA et un véhicule.

La Brigade de surveillance et d’intervention (BSI) recherche activement un autre individu suspecté de faire partie du gang.

Pour sa part, et dans le cadre de la lutte contre la criminalité sous toutes ses formes, notamment celle liée au trafic de drogues et de psychotropes, les éléments de la 5ème sûreté urbaine, affiliée à la Sûreté de wilaya, ont pu interpeller un individu âgé de 40 ans, professionnel dans la vente de substances psychotropes au quartier Somacob de Béjaïa. Les détails de l’opération ont été donnés après que les éléments de la 5e sûreté urbaine ont exploité des informations indiquant la présence d’une personne vendant des psychotropes au quartier Somacob de Béjaïa.

Un plan d’intervention a été alors soigneusement élaboré, aboutissant à l’arrestation du suspect, qui a été pris en flagrant délit alors qu’il fournissait des psychotropes à l’un de ses «clients». Il a été interpellé au même titre que celui-ci. Après les avoir soumis à une fouille au corps, quatre capsules de substances psychotropes de type Prégabaline ont été retrouvées sur le suspect. Coupées et prêtes à la vente, les capsules ont été saisies ainsi qu’un morceau de cannabis découpé, une somme d’argent s’élevant à 90500 DZD, considérée comme le produit de la vente, ainsi que des petits ciseaux, une lame de couteau.

Dans les deux cas, des dossiers ont été ouverts contre les suspects pour une affaire de promotion intentionnelle de drogues et de psychotropes à des fins de consommation personnelle. Ils ont été par la suite déférés devant les autorités judiciaires compétentes. Après leur comparution immédiate, un mandat de dépôt a été émis contre les principaux prévenus, tandis que le client a bénéficié d’une convocation directe.

Régulièrement, les services de sécurité effectuent ce genre d’opérations. La plus grosse affaire a été traitée durant le mois sacré au port, qui avait été le théâtre d’une importante saisie effectuée par les services des douanes algériennes, interceptant une grande quantité de psychotropes sur un passager à bord d’un véhicule en provenance de Marseille, en France. Lors du contrôle des bagages et des véhicules sur le quai, les éléments de l’Inspection principale de contrôle de voyageurs au port ont inspecté un véhicule suspect. Après une vérification approfondie, les agents ont découvert 88 108 psychotropes, comprenant 84233 comprimés d’Ecstasy, 3875 gélules de Sébitax et 1180 grammes de poudre d’Ecstasy. Ces substances étaient dissimulées dans des compartiments secrets du véhicule, notamment dans le moteur de filtration et les colonnes de piscine, des endroits difficilement accessibles, ce qui a rendu l’opération particulièrement complexe.

Le port de Béjaïa est l’une des portes d’entrée les plus stratégiques pour les autorités douanières, qui travaillent en étroite collaboration avec les autres forces de sécurité pour protéger le pays contre les menaces liées aux matières illicites.