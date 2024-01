Axe central de la stratégie de développement économique, et indicateur fiable de la stabilité sociale, le service public a traversé des étapes cruciales depuis l'adoption de la nouvelle Constitution de 2020. Passant d'une situation où les principes fondamentaux de son fonctionnement, en l'occurrence la performance, l'efficacité et l'innovation croulaient sous le poids du clientélisme et du népotisme, à une gestion basée sur la compétence et l'intégrité, l'administration publique a enregistré des avancées remarquables.

Il faut dire que le renouvellement des institutions, et l'application de nouvelles règles de gestion fortement soutenues par la lutte contre la bureaucratie et la corruption, ont abouti en un laps de temps très court, à des changement profonds, notamment en matière d'évaluation de la qualités des prestations, et des services fournis aux citoyens. Une nouvelle approche qui impose au fonctionnement de l'administration publique de répondre aux préoccupations et aux doléances du citoyen, avec efficacité, éthique et transparence, comme le stipule l'article 26 et 27 de la dernière Constitution. À partir de cette récente configuration, la réorganisation du service public est entrée dans une nouvelle ère ou le centre des actions allait se constituer autour de la compétence du fonctionnaire et de son engagement dans l'amélioration des mécanismes de prestations. Il y a lieu de dire que depuis l'installation de la Haute autorité de transparence, de prévention et de lutte contre la corruption, en 2022, la modernisation de l'administration publique a connu un coup d'accélérateur important, à travers l'exploitation optimale des mécanismes de mesure et d'évaluation du niveau d'application des orientations et des décisions socio-économiques adoptées par les pouvoirs publics.

À ce titre, au-delà de sa mission régalienne, le service public est appelé à jouer un rôle prépondérant dans l'accompagnement des programmes de développement. L'instauration du principe d'efficacité, de célérité des prestations, au sein des grandes entreprises publiques, associée à l'allégement des procédures administratives, commencent à impacter, de façon palpable les résultats des actions de réformes. Autant dire que l'évolution positive du service public, ces dernières années, a contribué considérablement à la réalisation des avancées économiques.

Il faut dire que la tâche n'a pas a été de tout repos, essentiellement axée sur l'éradication des dysfonctionnements et de la corruption établis depuis des décennies. D'où l'importance de l'entrée en scène de fonctions stratégiques de gestion et de suivi des services administratifs, et de leur évolution. Hormis l'établissement des enquêtes et des bilans d'exercices, basés sur la satisfaction des besoins du citoyen, l'action du médiateur de la République et sa présence permanente au sein de chaque wilaya, a révolutionné la relation du citoyen avec l'administration. Désormais, les requêtes et les doléances de ce dernier, ne se limitent plus aux canaux classiques de recours, et bénéficient d'une prise en charge ultime au niveau de l'intermédiaire, pour des dénouements positifs aux conflits et aux litiges administratifs. Une protection précieuse pour l'habitant, qui est accompagnée d'une mobilisation inédite de la société civile pour renforcer l'émergence d'une culture réelle de la démocratie participative. Cela étant, il y a lieu de souligner que les avancées inscrites dans le cadre de la réorganisation des services publics ont été fortement boostées par les effets de la numérisation. Outil imparable de la lutte contre la corruption, la digitalisation des services, et leur impact sur la prise en charge des préoccupations du résident, a eu un effet de stabilité et de protection des droits et des intérêts des citoyens.