Lundi dernier, le président du tribunal d’El Harrach (cour d’Alger) et son collègue du parquet local, ont été agréablement surpris par une visite de « contrôle » de Donia zed Guellati, la vivifiante présidente de la cour d’Alger, et de son valeureux collègue, en l’occurrence, Lotfi Boudjemââ, procureur général.

Arrivés au niveau du tribunal, les deux jeunes chefs de cour, furent impeccablement, accueillis par un jeune agent de police, et de son chef. Il n’y avait ni bouquet de fleurs, ni quelque chose qui s’y apparentait, mais l’ordre qui régnait suffisait. Sitôt informés, les deux responsables de la bâtisse, dévalèrent les marches d’escalier des deux étages, avec plaisir, afin de serrer chaleureusement les mains des « patrons » visiteurs - surprises.

À gauche de l’entrée principale de la bâtisse, Siham Boubrami, la présidente des la section « contraventions », tenait adroitement, devant une timide assistance, son audience hebdomadaire. La visite commença évidemment par le guichet unique, qui se trouve au rez-de-chaussée.

Comme il était près de neuf heures quarante cinq minutes, un monde modérément nombreux, attendait patiemment, le document demandé. Il y avait une chaîne raisonnable, pas celle qui vous met franchement, dans tous vos états. Puis, après avoir jeté un œil furtif au bureau des objets saisis, les deux magistrats chefs de la cour d’Alger, se dirigèrent vers le bureau de Samir Benyahia, président du tribunal, qu’accompagnait Choukri Lalaà, le procureur de la République en titre. Il devait certainement poser des problèmes, qui dépassaient leurs prérogatives. Nous ne saurions vous informer sur le contenu de ce qui a été débattu, et plus encore, ce qui a été décidé, entre les quatre responsables. Ce qui a surtout, frappé les deux chefs de la cour de la capitale, c’est la netteté des lieux, ceci dit, surtout que l’on venait d’achever les travaux de rénovation, et de peinture de cet établissement vieux de plus de soixante ans. Nous nous souvenons comme si cela datait d’hier, du jour de son inauguration, après une « grosse » rénovation, au printemps de 1984, par les regrettés Lahcène Soufi, et Ahmed-El Hadi El Ghazi, respectivement, garde des Sceaux, ministre de la Justice, et wali de la capitale.

Entre-temps, alors que les responsables continuaient leur visite, les greffiers se démenaient tant bien que mal, pour servir au mieux des justiciables plutôt pressés. Une délicieuse visite vite appréciée par les quelques citoyens – justiciables qui, par un heureux et inattendu hasard, se trouvaient dans les parages.