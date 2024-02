La prégabaline, alias «Saroukh» a ses barons attitrés. Cette drogue du pauvre a également ses routes, où, les services de sécurité exercent une pression et une traque de tous les instants aux convoyeurs de tous acabits. Les bilans des saisies atteint des seuils record et les chiffres communiqués par les services de lutte contre le fléau donnent le tournis. Ils sont près de 1,5 million de comprimés psychotropes à être saisis, ces dernières quarante-huit heures, à Tamanrasset, Oran et El Oued, tel qu'annoncé par la Sûreté nationale. Les unités opérationnelles de ce corps de sécurité ont arrêté, à l'occasion de cette prise, 17 individus activant dans le trafic illicite de psychotropes. Ajoute-t-on. «La première opération, menée par la Brigade de recherche et d'intervention (BRI) de la wilaya de Tamanrasset, a permis la saisie de 683 000 comprimés de type Prégabaline et de 4 véhicules, avec arrestation de 3 individus», tandis que la deuxième opération, menée par la 21e sûreté urbaine d'Oran, a permis de mettre la main sur «572 714 comprimés hallucinogènes de différents types avec arrestation de 11 individus». La troisième opération menée par le service central de lutte contre le trafic illicite de drogues s'est soldée, quant à elle, par la saisie de «160 350 comprimés de type Prégabaline avec arrestation de 3 individus originaires de la wilaya d'El Oued, et récupération de 4 véhicules touristiques». Est-il détaillé. Ces quantités historiques sont à ajouter à de précédentes saisies, dont celle de fin janvier dernier, lorsque les éléments de la Gendarmerie nationale de la wilaya d'El Oued avaient mis la main sur pas moins de 1 million de comprimés psychotropes et arrêté quatre grands pontes locaux du milieu de la drogue. Les comprimés interceptés étaient alors de type Prégabaline300 mg, avec comme autre «butin» 14 véhicules et plus de 450 millions de centimes. Ce qui renseigne à ne pas en douter sur le pouvoir de l'argent dans les activités illicites liées à l'usage de la drogue. Le «nerf de la guerre» permet souvent d'acheter complicité et protection dans les zones, où, sévissent les dealers affidés à leur source. Le même groupement avait ainsi réussi à arrêter quatre barons, tout en identifiant trois individus qui avaient réussi à prendre la poudre d'escampette. Cette opération avait été «menée juste après le démantèlement d'un réseau international spécialisé dans le trafic de cocaïne, le groupement territorial de la Gendarmerie nationale d'El Oued ayant poursuivi ses efforts pour faire tomber les narcotrafiquants et les barons de la drogue, en élaborant un plan pour l'exploitation d'informations faisant état de l'entrée d'importantes quantités de ces poisons à travers un pays voisin», informait-on de même source. Il faut dire que la Gendarmerie nationale déploie lors de ses interventions de véritables actions commando dans sa chasse au fléau et à ses auteurs qu'elle traque jusque dans leurs derniers retranchements. Les plans exécutés avec un grand professionnalisme permettent infailliblement aux hommes en uniforme à localiser rapidement les lieux exacts des narcotrafiquants et d'intercepter leurs véhicules chargés d'importantes quantités de drogues. Assurément, ces saisies record de comprimés psychotropes montrent qu'il y a eu une reprise du trafic post-Covid et aussi des services de sécurité dont il faut saluer le travail.