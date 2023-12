Les inculpés ont souvent, une fois installés derrière la barre, des choses à dire au tribunal ou à la cour, mais n' osent presque, de peur de froisser, et donc de soulever l'ire, pour un moment, au moins, des magistrats en place. Cela se passe irrémédiablement à chaque audience, surtout si ces inculpés, prévenus ou accusés sont primaires en matière de comparution devant la justice. Entrent alors en place, des propos de cafés, mal dits, ou très mal prononcés. Le comble, parfois, pour certains d'entre eux, non avertis de la «chose», s'avancent en terrain inconnu, et lâchent alors des propos qu'ils regretteront, tout le reste des débats. Et c'est là où précisément les choses se gâtent pour eux. Le silence n'arrange jamais les choses, puis c'est le timide balbutiement, pour passer au terrible bégaiement. Dans ces cas d' espèce, les malheureux, et souvent jeunes, magistrats, ainsi coincés par l' incompréhensible irresponsabilité des inculpés, se démènent comme ils le peuvent. Alors, ils s' entêtent à poser la même question juste de quoi avoir l'information. Mais, à force de se cramponner aux questions posées pour avoir les réponses qu' il faut à ce moment, le juge risque de se gourer en pleine audience. Au tribunal, le président de la section correctionnelle, a demandé a la victime d'émission de chèque en bois, comment elle avait su, que le compte de son adversaire était vide. La présidente a si bien insisté sur un détail qui lui semblait capital, qu' elle reçut en pleine face cette réponse de la victime agacée par le harcèlement de la juge: «Mme la présidente, ce n' est qu' une affaire jouée d'avance, et cousue de tous les côtés et, je.

-Oh, làà! Excusez-vous immédiatement, car ces propos sont touchants et blessants pour le tribunal, ou je me verrai dans l‘obligation de vous poursuivre pour outrage au tribunal! Quelle éducation, étiez-vous présent lors de la confection du dossier? C'est insupportable, enfin!» lance, presque, la juge qui n' attendra pas longtemps les excuses de la victime abattue par l' émission du chèque en bois! Comme quoi, le magistrat a eu pour sa question, une réponse cinglante, où les mots ont précédé les maux! Attention, juges du siège, certains justiciables restent de marbre devant le mépris, mais peuvent à tout moment, exploser, et disent n'importe quoi!